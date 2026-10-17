El Colectivo Rojo Rechaza Propuesta de Fideicomiso Para Pensiones de la UAZ

Pretenden que Trabajadores Realicen más Aportes, Acusa

El Colectivo Rojo, integrado por personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), manifestó su rechazo a la propuesta de crear un fideicomiso para atender el sistema de pensiones y jubilaciones de la institución, planteada por el rector Ángel Román Gutiérrez durante reuniones informativas con docentes.

De acuerdo con el posicionamiento emitido por el colectivo, el pasado 15 de octubre el rector convocó al personal académico de distintas unidades a reuniones para abordar la situación financiera de la Universidad. En estos encuentros, señalaron, se planteó la creación de un fideicomiso como una alternativa para el retiro de la jubilación dinámica y para modificar el actual sistema de pensiones.

El Colectivo Rojo señaló que la propuesta se presentó en el contexto de las exigencias realizadas por el Gobierno Federal a las universidades públicas, entre las que, según el documento, se encuentran el cierre de la Universidad durante un año, mantener sin aumentos salariales al personal durante tres años, transformar a la UAZ en un instituto tecnológico dependiente de la Secretaría de Educación Pública, un rescate por parte del Gobierno estatal, la liquidación de personal y evitar nuevas contrataciones, además de modificar el sistema de pensiones.

Los docentes cuestionaron que el fideicomiso sea presentado como una solución general, debido a que actualmente existen tres modalidades de retiro en la Universidad: jubilación dinámica, décimo transitorio y cuentas individuales. Explicaron que las condiciones y beneficios son diferentes entre cada una, por lo que consideran necesario revisar de manera específica cada modalidad antes de plantear cambios.

También señalaron que durante las reuniones se habló de que las y los trabajadores tendrían que realizar aportaciones al fideicomiso. El colectivo advirtió que esto representaría una contribución adicional, pues actualmente al personal se le realizan descuentos por conceptos de impuestos y seguridad social.

“En las reuniones se dijo que todos teníamos que contribuir con aportaciones, pero ya se nos descuentan impuestos y seguridad social, que no se enteran a donde corresponde y eso nos despoja económicamente”, señala el posicionamiento.

Ante esta situación, el Colectivo Rojo informó que no participará en medidas que impliquen una aportación unilateral por parte de los trabajadores y pidió a la administración universitaria asumir compromisos para atender la situación financiera de la institución.

El grupo también llamó a respaldar al Gobierno estatal para que cumpla con los compromisos que, de acuerdo con el colectivo, le corresponden, y pidió que la propia Universidad implemente medidas de ahorro y austeridad, además de revisar los privilegios y reducir el número de funcionarios.

“Por la defensa de nuestras prestaciones y del Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ”, concluyó el posicionamiento firmado por el Colectivo Rojo.