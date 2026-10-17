El Tiempo se ha Cumplido: Obispo Noriega

“Acataré lo que la Voluntad de Dios Disponga”

El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, informó que presentó su renuncia al oficio de obispo diocesano, luego de cumplir 75 años de edad, y señaló que ahora esperará la respuesta correspondiente de la Iglesia.

A través de un mensaje dirigido al pueblo de la Diócesis de Zacatecas, fechado el 15 de octubre, el religioso agradeció las muestras de cariño, gratitud y reconocimiento que recibió durante las celebraciones realizadas en las distintas zonas pastorales y en la cabecera episcopal.

Noriega Barceló explicó que, de acuerdo con las disposiciones de la Iglesia, al cumplir los 75 años los obispos deben presentar su renuncia al oficio. En su caso, señaló que ya envió la carta correspondiente y manifestó su disposición a acatar la decisión que determine el Santo Padre.

“El tiempo se ha cumplido; en días pasados, he enviado la carta donde muestro adhesión y obediencia a lo que la Iglesia ordena. Con espíritu filial esperaré la respuesta y acataré lo que la voluntad de Dios disponga”, expresó.

El obispo también agradeció a las y los integrantes de la Diócesis por las celebraciones realizadas los días 2, 7 y 12 de octubre, así como por las muestras de afecto recibidas durante estas jornadas.

Mientras se define su situación, Noriega Barceló señaló que continuará al frente de sus responsabilidades pastorales y concluyó su mensaje con una frase dirigida a la comunidad diciendo “Quedo a sus órdenes en el servicio pastoral”.