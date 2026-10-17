Encabeza Gobernador David Monreal Instalación de Consejos de Paz y Justicia Cívica de Zacatecas y Municipios

Este Rubro es una Prioridad, Asevera

La Subsecretaria de Construcción de Paz de la Segob, Rocío Bárcena, reconoció la estrategia de pacificación que implementa el Gobernador David Monreal. Rindieron protesta las y los integrantes de los Consejos de Paz y Justicia Cívica de Zacatecas y Municipios.

Con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social, prevenir la violencia y fortalecer la convivencia pacífica en las colonias y comunidades, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

En presencia de Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), el mandatario estatal destacó que la paz y la seguridad son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, pues constituyen la base de la convivencia, el bienestar y el progreso de las familias zacatecanas.

Acompañado por integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, Monreal Ávila indicó que estos consejos, que impulsan la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno de Zacatecas, permitirán fortalecer la participación de los municipios y de la ciudadanía en las tareas orientadas a recuperar la tranquilidad y reconstruir el tejido social, a partir de los entornos comunitarios y familiares.

Al destacar que hay resultados positivos en materia de pacificación, mencionó que los desafíos en esta materia requieren trabajo permanente, confianza y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como la participación activa de la sociedad, por lo que reiteró que este rubro es una prioridad de su administración.

En este contexto, convocó a quienes integran los consejos a trabajar de manera conjunta para prevenir los conflictos sociales y fortalecer la convivencia comunitaria. Asimismo, reconoció la labor coordinada de las instituciones que participan en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

El Gobernador afirmó que, además de reducir los delitos en sus distintas modalidades, es necesario mantener los resultados alcanzados y consolidar las condiciones de tranquilidad en la entidad, con el propósito de fortalecer el bienestar colectivo y la unidad de las familias zacatecanas.

“Sigamos trabajando juntos para que la construcción de la paz, el bienestar y progreso de Zacatecas se siga consolidando”, expresó, al señalar que 2026 será un año histórico para el estado, pues, afirmó, desde hace más de 35 años no se vivía un periodo de tranquilidad.

Llama Gobierno de México a Fortalecer la paz Desde las Comunidades

Durante su intervención, Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, reconoció las acciones promovidas por el Gobernador David Monreal Ávila en materia de pacificación, prevención de la violencia y fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

A su vez, tomó protesta a las y los integrantes del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Zacatecas y de 15 municipios presentes en el acto protocolario.

La funcionaria federal destacó que la construcción de la paz es uno de los ejes centrales de las políticas públicas impulsadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reconoció que alcanzar la tranquilidad social representa una tarea compleja que requiere el compromiso de las autoridades y la ciudadanía.

Señaló que la paz debe construirse a partir del respeto a la dignidad humana, sin distinción de condiciones, y mediante el diálogo como herramienta para atender y resolver los conflictos sociales.

“Juntos vamos a hacer una tarea importante; que desde cada calle, una casa y una comunidad, solucionemos los conflictos sociales a través del diálogo, en coordinación de las y los ciudadanos y los tres órdenes de gobierno”, expresó.

Bárcena Molina subrayó la importancia de que los nuevos consejos cuenten con la participación de las colonias y los barrios, a fin de fortalecer la convivencia comunitaria e impulsar acciones de prevención de la violencia y atención de los conflictos.

Promoverán la Corresponsabilidad y la Participación Ciudadana

Por su parte, Iván Alejandro Méndez Valdez, director del Área de Generación de Conocimientos Orientados a la Comunidad de la Segob, destacó que la instalación de los consejos representa un ejercicio de corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno y la población para atender los conflictos sociales y responder a los desafíos que enfrentan las comunidades.

Explicó que su funcionamiento requiere compromiso permanente y un plan de trabajo sustentado en buenas prácticas que permitan fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar una cultura de paz en beneficio de las y los zacatecanos.

Entre sus tareas se contempla diseñar y proponer estrategias para reconstruir el tejido social mediante la coordinación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, así como establecer mecanismos de seguimiento en materia de seguridad, cohesión social y prevención.

Con estas acciones, se busca fortalecer la participación comunitaria y promover soluciones pacíficas a los conflictos, como parte de los esfuerzos para consolidar la paz y la convivencia social en Zacatecas.