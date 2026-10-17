PIE DIPUTADOS.JPG Diputados Federales, Desconocidos por sus Electores (Foto: Cámara de Diputados)

Ni Federales ni Locales

9 de Cada 10 no Recuerdan el Nombre de sus Diputados El 86.1% dice no recordar quién es su representante federal y 87.3% tampoco identifica por nombre al local.

Por Redacción / Página 24

Los diputados ocupan una curul, pero sus nombres están ausentes de la memoria de buena parte de sus representados. Según el estudio Democracia en México. Gobernanza y Valores Democráticos, de LaEncuesta.mx, casi nueve de cada diez entrevistados dijeron no recordar el nombre de sus legisladores federales y locales.

La pregunta fue directa: sin consultar internet ni otra fuente, ¿recuerda el nombre de su diputado o diputada?

En el ámbito federal, 86.1% respondió que no, frente a apenas 9.2% que afirmó recordarlo. Otro 4.7% no supo o no contestó.

El desconocimiento declarado fue todavía mayor respecto a los congresos locales: 87.3% no recordó el nombre de su representante, mientras que solo 6.2% respondió afirmativamente. El restante 6.5% no contestó o no supo hacerlo.

Los resultados muestran una distancia elemental entre ciudadanía y representación política: la gran mayoría de los consultados no pudo afirmar que recuerda cómo se llama quien tiene la responsabilidad de representarla en el Congreso.

Ese escaso reconocimiento convive con expectativas de participación. En otra pregunta del mismo estudio, 56.7% consideró que ciudadanos como ellos pueden influir mucho o algo en las decisiones del gobierno.

La encuesta fue levantada por teléfono del 13 al 15 de octubre y publicada el día 16. Su ficha reporta 1,200 entrevistas por entidad federativa.