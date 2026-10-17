HR Ratings Baja Calificación de México por Deterioro Fiscal y Bajo Crecimiento

Prevé que la Deuda Alcance 61.2% del PIB en 2030

La agencia redujo un escalón la nota soberana de largo plazo; mantuvo la perspectiva estable y advirtió mayores presiones sobre las finanzas públicas.

Por Redacción / Página 24

México recibió una menor calificación crediticia por el deterioro de sus finanzas públicas y la debilidad del crecimiento económico. HR Ratings redujo este 15 de octubre la nota soberana de largo plazo de HR BBB+ (G) a HR BBB (G), con perspectiva estable, y ratificó la de corto plazo en HR3 (G).

En su reporte original, la calificadora reconoció los esfuerzos de Hacienda para contener el déficit, pero consideró que han sido insuficientes: el gasto crece más rápido que la recaudación y mantiene elevadas las necesidades de financiamiento.

La agencia proyectó que la deuda neta equivaldrá a 54.5% del producto interno bruto al cierre de 2026, aumentará a 61.2% en 2030 y podría alcanzar 65.6% en 2033. Son estimaciones de su escenario financiero.

El panorama económico tampoco ofrece suficiente alivio. HR Ratings anticipó un crecimiento de 1.3% para este año y redujo de 1.85% a 1.5% su expectativa promedio anual de largo plazo, por la debilidad de la inversión y el estancamiento de la productividad.

Además, estimó que Pemex seguirá necesitando respaldo federal para pagar deuda, al menos hasta 2029.

La nueva nota refleja una menor fortaleza crediticia. Según la escala global de HR Ratings, BBB significa una seguridad moderada para cumplir oportunamente las obligaciones, con vulnerabilidad ante condiciones económicas adversas. La evaluación mide el riesgo de pago de la deuda.

Hacienda, por su parte, destacó en su comunicado número 82 que se mantuvieron la calificación de corto plazo y la perspectiva estable.

La dependencia sostiene, en el Paquete Económico 2027 presentado al Congreso, que el fortalecimiento de la recaudación y la reducción de las necesidades de financiamiento permitirán mantener una trayectoria sostenible de deuda. Su propuesta contempla ingresos tributarios equivalentes a 15.9% del PIB y medidas para mejorar el cumplimiento fiscal y reducir la evasión.