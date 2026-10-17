Javier Calzada Regresa a Casa y Retoma su Militancia en el PRD Zacatecas

Vuelve a su Primer Amor Político: Santacruz

POR Javier Calzada Vázquez

Néstor Santacruz destacó la trayectoria de Calzada Vázquez como dirigente nacional y referente histórico del perredismo. El PRD refrenda su identidad como fuerza política de izquierda y reivindica su papel en la construcción de esta corriente en México. El partido mantendrá una política de alianzas acorde con las condiciones y necesidades de Zacatecas, sin renunciar a sus principios. La dirigencia estatal llamó a fortalecer al partido rumbo al proceso electoral de 2027.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas celebró el regreso de Javier Calzada Vázquez a la actividad partidista y la recuperación de su militancia, en un encuentro encabezado por el dirigente estatal, Néstor Santacruz, quien destacó que más que una incorporación se trata del regreso de un histórico perredista a su casa política.

Santacruz resaltó la trayectoria de Calzada Vázquez dentro del PRD, así como su paso por la dirigencia nacional del partido, al señalar que su experiencia y participación forman parte de la historia de una fuerza política que durante décadas ha sido uno de los principales constructores de la izquierda democrática en México.

“Es un regreso a casa, a su primer amor político”, expresó el dirigente estatal, al destacar que el PRD mantiene abiertas sus puertas para quienes han formado parte de su historia y desean volver a participar en la construcción del proyecto.

El PRD Mantiene su Identidad de Izquierda

Néstor Santacruz sostuvo que el regreso de Calzada representa también la oportunidad de fortalecer al partido desde su identidad política y sus principios.

Afirmó que el PRD continuará defendiendo las causas de la izquierda, la democracia, las libertades, los derechos sociales y la soberanía nacional, pero con una visión que atienda las condiciones particulares de cada estado.

En este sentido, señaló que las decisiones que tome el partido rumbo a 2027 deberán responder al interés de Zacatecas y no únicamente a consideraciones nacionales.

Explicó que la construcción de alianzas electorales no significa renunciar a la identidad del PRD, sino generar acuerdos políticos frente a las circunstancias que enfrenta la entidad.

“El PRD es una izquierda congruente. Podemos construir alianzas y acuerdos, pero sin dejar de ser lo que somos”, afirmó.

Fortalecimiento Rumbo a 2027

Santacruz señaló que el partido trabaja en la recuperación de cuadros, liderazgos y militantes que forman parte de su historia, con el objetivo de llegar fortalecido al proceso electoral de 2027.

Destacó que la experiencia de perfiles como Javier Calzada permitirá aportar al debate interno y a la construcción de una propuesta política que coloque en el centro las necesidades de Zacatecas.

Finalmente, el dirigente estatal reiteró que el PRD continuará fortaleciendo su estructura territorial y sumando a quienes compartan su visión, con la intención de competir y participar activamente en la definición del futuro político del estado.