Seguramente Será una Mujer Quien Busque la Gubernatura por Morena en Zacatecas: Montiel

“Estamos Trabajando Para Construir la Unidad”

Morena buscará que una mujer represente al partido en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027, adelantó este viernes 16 de octubre la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia de prensa realizada en la entidad.

Aunque aclaró que todavía no es momento de hablar de candidaturas y que el proceso para definirlas se realizará conforme a los tiempos electorales, Montiel Reyes afirmó que Morena buscará ganar Zacatecas y que será una mujer quien represente al partido.

“Lo que te podría decir hacia el próximo año es que nosotros vamos a ganar Zacatecas y que seguramente será una mujer quien nos represente”, señaló ante medios de comunicación.

La dirigente nacional explicó que actualmente Morena se encuentra en una etapa de organización interna y que Verónica Díaz fue designada como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, responsabilidad que, dijo, forma parte de los trabajos para fortalecer la estructura territorial del partido.

Precisó que esta coordinación no representa por sí misma una candidatura para 2027 y que será hasta que se abran formalmente los procesos correspondientes cuando se definan los mecanismos para elegir a quienes contenderán.

“Ya será en el momento procesal oportuno y legal que hablamos de los temas de candidatos en el 2027”, sostuvo.

Montiel Reyes afirmó que Morena llega fortalecido a Zacatecas y aseguró que las mediciones realizadas por el partido colocan a Morena como la fuerza política con mayor preferencia en el estado.

Sobre la definición de Verónica Díaz como coordinadora estatal, señaló que fue resultado de una encuesta en la que se evaluaron, entre otros aspectos, la honestidad, cercanía y conocimiento de los problemas de la población.

Ante cuestionamientos sobre señalamientos relacionados con la gestión de Díaz como delegada de Bienestar, la dirigente nacional sostuvo que cualquier señalamiento debe probarse y afirmó que, desde su experiencia al frente de esa dependencia, el trabajo de la ahora coordinadora estatal fue positivo.

Dijo además que Morena realizó una revisión de los perfiles que participaron en el proceso interno, incluyendo aspectos relacionados con seguridad, ingresos y posibles vínculos indebidos.

En cuanto a la situación de Ulises Mejía y su permanencia en actividades políticas en Zacatecas, Montiel Reyes reconoció que ha mantenido comunicación con él y señaló que también se busca construir unidad con los distintos actores del movimiento en el estado.

“Estamos trabajando para construir la unidad”, expresó.

Otro de los temas abordados fue la posible alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para las elecciones de 2027. Montiel Reyes señaló que existe diálogo con ambas fuerzas políticas y reconoció la participación que han tenido en los procesos electorales anteriores.

Explicó que la definición de las coaliciones corresponde a las dirigencias nacionales y que los acuerdos todavía se encuentran en proceso de diálogo, por lo que no existe una definición local sobre cómo competirán en Zacatecas.

La presidenta nacional de Morena también sostuvo que el trabajo que actualmente realiza el partido en los estados corresponde a una etapa de organización territorial y no a la definición de candidaturas.