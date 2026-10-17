Zacatecas se Lleva la Plata… en Celos

Solo Superado por Baja California Sur

El 26% de los encuestados del estado se considera mucho o algo celoso; ocupa el segundo lugar de la tabla nacional.

Zacatecas tiene otra medalla de plata, aunque esta difícilmente se presumirá en la sala: aparece en segundo lugar nacional entre quienes se reconocen mucho o algo celosos, según una encuesta de TResearch y Consulta Mitofsky.

El 26% de los participantes del estado se describe así. Dicho de otro modo, más de una cuarta parte admite que el asunto le mueve algo. Cuánto y por qué, eso ya será conversación de pareja.

Baja California Sur encabeza la tabla con 27%. Zacatecas le sigue con 26%, mientras Yucatán e Hidalgo registran 24%. El promedio nacional es de 16%.

El contraste más curioso está cerca: Aguascalientes reporta apenas 8%, el menor porcentaje del país. Entre vecinos hay 18 puntos de distancia. La encuesta no permite saber si allá tienen más confianza o simplemente menos ganas de confesarse.

El ejercicio reunió 14,760 entrevistas en las 32 entidades, realizadas por internet entre el 11 de abril y el 13 de octubre de 2026. Mide cómo se describe la gente, no su comportamiento. Sus autores advierten, además, que las diferencias pequeñas entre estados no son significativas.

Así que ese punto que separa a Zacatecas de Baja California Sur debe tomarse con calma. No hace falta ponerse celoso del primer lugar.