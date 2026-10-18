Alrededor de 5 Millones de Pesos Destina Municipio de Zacatecas a la Campaña de Bacheo Intensivo

Cerca del 90% de los Baches Corresponden a Sondeos del JIAPAZ

Alrededor de 5 millones de pesos destina el Ayuntamiento de Zacatecas a la campaña de bacheo intensivo que se lleva a cabo en la capital, trabajos que también incluyen la reparación de sondeos realizados por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ).

Lupita Flores, directora general de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, explicó que anteriormente existía un convenio con JIAPAZ mediante el cual el organismo entregaba al municipio recursos provenientes del cobro por la reparación de sondeos, incluido directamente en los recibos de los usuarios.

A cambio, el Ayuntamiento recibía materiales como adoquín y asfalto para realizar las reparaciones en las calles.

Sin embargo, señaló que al llegar la actual administración, en 2024, el convenio concluyó y no fue renovado. Flores indicó que inicialmente JIAPAZ argumentó que la administración anterior, encabezada por Jorge Miranda Castro, no había realizado la justificación de los recursos utilizados, por lo que no se concretaría un nuevo acuerdo.

La funcionaria afirmó que el Ayuntamiento intentó realizar dicha justificación y sostuvo reuniones para retomar el convenio, pero finalmente no se alcanzó un acuerdo y JIAPAZ dejó de entregar materiales al municipio.

De acuerdo con Lupita Flores, el organismo asumió entonces la reparación de sus propios sondeos; sin embargo, señaló que tampoco informa al Ayuntamiento sobre los puntos donde realiza estos trabajos, lo que impide que el municipio pueda dar seguimiento y atender las afectaciones en las vialidades.

Agregó que algunos de los sondeos reparados por JIAPAZ han presentado deficiencias, por lo que han tenido que ser regresados para que sean corregidos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento incluyó los sondeos dentro de su actual campaña de bacheo intensivo, que contempla una inversión aproximada de 5 millones de pesos.

Actualmente, los trabajos se concentran en reparaciones con asfalto y, en los próximos días, comenzarán las labores con adoquín, principalmente en el Centro Histórico y en calles con este tipo de superficie.

En este sentido, señaló que, de acuerdo con la identificación realizada por el municipio, alrededor del 90 por ciento de los baches que existen en la capital corresponden a sondeos, por lo que las cuadrillas municipales también intervienen este tipo de afectaciones.

“Nosotros no podemos llegar a una calle y no darle solución a los ciudadanos con los sondeos que tienen, que ellos identifican como baches”, explicó.

La funcionaria sostuvo que, aunque se trate de trabajos relacionados con JIAPAZ, el municipio debe atender las condiciones de las calles cuando representan una afectación para quienes transitan por ellas.