Carestía y Bajos Salarios Desatan Protestas en Francia e Italia

Movilizaciones y Choques

Francia reporta 1,200 detenidos; sindicatos y estudiantes exigen mejoras en ingresos y servicios públicos.

Por Redacción | Página 24

El encarecimiento de la vida y el malestar por los servicios públicos llevaron este sábado 17 de octubre a cientos de miles de personas a manifestarse en Francia. La jornada estuvo acompañada de enfrentamientos, incendios y saqueos en distintas ciudades. En Italia también hubo movilizaciones y choques con la policía por reclamos económicos y sociales.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó al cierre de la jornada de 1,200 detenciones y 150 policías y gendarmes heridos, de acuerdo con AFP. Ese balance actualiza los recuentos parciales difundidos durante el día.

El Ministerio del Interior calculó una participación nacional de 550 mil personas. Los organizadores elevaron su estimación a cerca de 800 mil, cifra respaldada por la Confederación General del Trabajo. Son recuentos de fuentes distintas, no una cantidad consensuada.

Entre las demandas sindicales figuran aumentos de salarios y pensiones, mejores condiciones para los jóvenes y una mayor contribución fiscal de las grandes fortunas. La CGT llamó a continuar las movilizaciones de manera pacífica.

La protesta francesa reunió a estudiantes, trabajadores y participantes del movimiento de los chalecos amarillos. Las inconformidades estudiantiles por falta de profesores y deterioro de instalaciones confluyeron con reclamos sobre poder adquisitivo y gasto público.

En Italia, las manifestaciones incluyeron denuncias por salarios insuficientes y problemas en escuelas y servicios sanitarios. RAI y ANSA reportaron enfrentamientos en Milán y tensiones en Turín y Bolonia; en esta última ciudad se informó de siete detenciones.

Las demandas sociales y los hechos violentos forman parte del balance de la jornada, pero las detenciones no permiten atribuir a todos los manifestantes participación en los disturbios.