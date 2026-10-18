Inaugura José Narro Céspedes Cerco Perimetral del Cendi Villa de Cos

Inversión Cercana a los 35 mil Pesos

Villa de Cos, Zacatecas.- Con una inversión conjunta entre el Ayuntamiento de Mazapil y las gestiones del diputado federal José Narro Céspedes, cercana a los 35 mil pesos, y con el apoyo de la mano de obra del Ayuntamiento de Villa de Cos, se inauguró el cerco perimetral del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Emiliano Zapata” Módulo VI, ubicado en este municipio.

Con el compromiso de seguir protegiendo la integridad de las y los niños en su educación inicial desde sus centros educativos, el diputado federal José Narro resaltó el esfuerzo conjunto y la disposición del municipio de Mazapil, para la realización de esta obra.

Acompañado por el presidente municipal de Mazapil, Mario Macías Zúñiga; el director de Obras y Servicios Públicos del municipio de Villa de Cos, Izet Ortega de la Cruz; el regidor Ernesto Reyes Martínez y Juan Carlos Regis Adame, Coordinador Municipal, el diputado federal José Narro resaltó que en recientes reuniones con la Secretaría de Hacienda y en el marco del presupuesto 2027, se está luchando por que éste se amplíe para los Cendi en un porcentaje que cubra las demandas de todos estos centros educativos.

Reconoció al presidente municipal de Mazapil, por haber aportado recursos para este cerco perimetral que se construyó, y que ya era necesario, además de la reconstrucción de los barandales, con lo que a partir de ahora las niñas y los niños contarán con una mayor seguridad en sus actividades diarias en este centro, que es parte de los proyectos estratégicos y educativos del FPLZ.

Antes del corte de listón, el alcalde de Mazapil, Mario Macías reconoció el esfuerzo conjunto para realizar este tipo de obras en beneficio de la niñez, al tiempo que mostró toda su disposición para trabajar en proyectos benéficos para la sociedad de la mano del diputado federal Narro Céspedes, y así seguir fortaleciendo el tejido social desde las escuelas.

A la inauguración de esta obra acudieron madres y padres de familia, maestras, vecinos, quienes fueron recibidos por la directora de este plantel, la maestra Mónica Isabel Guerrero Vázquez, y las miembros de la Asociación de Padres de Familia, Irene Torres, presidenta; Mireya Flores, secretaria; Mayela Morán, vicepresidenta y Nayeli Citlali Esquivel, tesorera, quienes finalmente entregaron reconocimientos a quienes hicieron posible esta obra de este centro educativo, ubicado en calle La Habana #28, Col. Cuba Libre, de este municipio de Villa de Cos.