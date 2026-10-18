Ley Para Atender a Desplazados, en Disputa Ante la Suprema Corte

Zacatecas, Entre los más Afectados

Una organización reclama legislación, una institución responsable y presupuesto federal; el amparo quedó pendiente en la sesión del 13 de octubre.

Por Redacción | Página 24

La respuesta federal al desplazamiento forzado llegó esta semana a la agenda de la Suprema Corte, donde quedó pendiente un amparo que reclama la falta de legislación y mecanismos específicos para atender a quienes deben abandonar su vivienda.

El asunto tiene relevancia para Zacatecas: el Inegi ubica a la entidad entre las mayores proporciones de desplazamiento interno, con un indicador de 2.2%, frente a 1.5% nacional, considerando violencia y desastres entre octubre de 2020 y octubre de 2025.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, promovente del recurso, pidió el 11 de octubre que la Corte rechazara el proyecto de la ministra María Estela Ríos González. La organización cuestiona que la propuesta descarte una obligación específica del Congreso de legislar sobre el fenómeno.

Su demanda también reclama la ausencia de una institución federal especializada y de presupuesto específico. Según su posicionamiento, estas herramientas son necesarias para coordinar la protección, la atención y las posibilidades de reconstruir la vida de las personas desplazadas.

El amparo en revisión 269/2025 estaba previsto para la sesión del martes 13. De acuerdo con el reporte de Gilberto Molina, de Once Noticias, permaneció en lista, sin resolverse ese día. El proyecto cuestionado es una propuesta y no debe confundirse con una sentencia aprobada.

Como dimensión del problema, la Encuesta Intercensal 2025 identificó 509 mil 900 hogares donde al menos una persona había cambiado obligadamente de residencia por inseguridad o violencia. La cifra corresponde a un periodo de cinco años y no a desplazamientos ocurridos exclusivamente durante 2025.