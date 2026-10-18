Medicina Humana Realiza Jornada de Reforestación en Campus Siglo XXI y Fresnillo

Gracias a Donación de mil Árboles

Por Verónica Ramírez de la Torre/UAZ

La Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) realizó una campaña de reforestación en el Campus UAZ Siglo XXI y una jornada de forestación en su Extensión Fresnillo, gracias a la donación de mil árboles realizada por la diputada federal Giselle Yunueen Arellano Ávila.

En representación del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, el coordinador de Proyectos Federales, Raúl Sosa Mendoza, acompañado por el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, agradeció a la legisladora esta contribución en beneficio de la institución.

Durante su intervención, destacó que la aportación no se limita a la entrega de árboles, sino que también incluyó material didáctico que fortalecerá los procesos de enseñanza y aprendizaje de las futuras generaciones de médicos.

Por su parte, la diputada federal Giselle Yunueen Arellano Ávila señaló que esta iniciativa representa una inversión en el bienestar y el futuro de Zacatecas. “No sólo estamos entregando árboles, estamos sembrando bienestar, esperanza y futuro para Zacatecas”, expresó.

Asimismo, destacó que un árbol representa mucho más que una planta, ya que proporciona sombra durante los días de calor, contribuye a la calidad del aire, ofrece refugio para la biodiversidad y genera espacios propicios para la convivencia comunitaria.

La legisladora indicó que esta acción beneficiará a más de mil 700 estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria. “Queremos ver un campus verde, con espacios agradables y lugares donde nuestras juventudes puedan estudiar, convivir y disfrutar de la naturaleza”, afirmó.

A su vez, el director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Héctor Rosales González, agradeció la donación de los mil árboles e invitó al estudiantado a asumir el compromiso de cuidar los ejemplares plantados como parte de esta estrategia de mejoramiento ambiental.

En el evento también estuvieron presentes la responsable del Programa de Médico General, Diana Gurrola Pinedo; la secretaria académica de la UAMHyCS, Adriana Noriega Maldonado; así como Yolanda Ávila Saucedo. (Revisión: Pamela Girón Hernández)