Prevén Frío y Chubascos en Zacatecas

Trudy Mantiene en Riesgo al Pacífico

El SMN anticipa mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas y rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante el domingo.

Zacatecas tendrá condiciones de lluvia, viento y bajas temperaturas durante este domingo 18 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico contempla chubascos de entre 5 y 25 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Para la madrugada del domingo se esperan temperaturas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas. Ese rango corresponde a las áreas montañosas del estado, no a una temperatura uniforme para todos los municipios.

Mientras tanto, Trudy mantendrá condiciones peligrosas frente al occidente del país. Para el domingo, el SMN prevé lluvias intensas en sectores de Jalisco y oleaje de seis a ocho metros en las costas de esa entidad y Colima.

En otra región, el frente frío número 2 favorecerá precipitaciones superiores a 250 milímetros en zonas del sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca.

Las autoridades advierten que las lluvias más fuertes pueden provocar crecidas de ríos, deslaves e inundaciones. Se trata de riesgos previstos: el pronóstico no constituye un reporte de daños ya registrados.