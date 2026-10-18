Renuncia Rodrigo Reyes Mugüerza

“Seguiré Caminando y Trabajando por Zacatecas”

Rodrigo Reyes Mugüerza presentó su renuncia formal como secretario general de Gobierno ante el gobernador David Monreal Ávila, decisión que atribuyó a su intención de emprender nuevos proyectos “en favor de Zacatecas”.

El anuncio lo realizó a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al mandatario estatal y al equipo con el que trabajó durante casi cuatro años al frente de la Secretaría General de Gobierno.

“Para mí, servir a mi estado como secretario general de Gobierno ha sido la mayor satisfacción y el mayor honor de mi vida”, expresó.

En su mensaje, Reyes Mugüerza hizo referencia a los distintos retos y encomiendas que enfrentó durante los últimos años y destacó su manera de entender el servicio público, al señalar que este debe realizarse desde el territorio y en contacto con la ciudadanía.

“La política está para transformar la realidad, no para administrar privilegios”, afirmó.

El exsecretario general de Gobierno también señaló que continuará trabajando por Zacatecas desde otros espacios y aseguró que seguirá recorriendo los municipios y manteniendo contacto con la población.

Tras dejar el cargo, Reyes Mugüerza anunció que ofrecerá su primera rueda de prensa ya separado de la Secretaría General de Gobierno, programada para este domingo a las 10:30 horas, donde se espera que hable sobre su salida y los proyectos que emprenderá a partir de ahora.

“Yo seguiré caminando y trabajando por Zacatecas, por mi hogar. Estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en los municipios, en las calles y en la lucha diaria para lograr la paz, el bienestar y el progreso de nuestras familias”, expresó al concluir su mensaje.