Salario, Medicamentos y Personal, en la Negociación del IMSS

Aún no Plantean Nuevo Porcentaje de Incremento a Sueldos

Instituto y sindicato mantienen conversaciones; el comunicado más reciente no precisa un nuevo porcentaje de aumento ni fecha para cerrar el acuerdo.

Redacción | Página 24

La negociación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato abarca tanto los ingresos del personal como las condiciones en que funcionan los hospitales. Medicamentos, cobertura de plazas, equipamiento y mantenimiento forman parte de la agenda que ambas partes revisaron este sábado 17 de octubre.

Las conversaciones buscan una alternativa al ofrecimiento salarial rechazado en la consulta del pasado 14 de octubre. Sin embargo, el comunicado difundido este sábado no presenta un nuevo porcentaje de incremento ni establece cuándo podría someterse una propuesta a los trabajadores.

La reunión tuvo lugar en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con Zoé Robledo, director general del IMSS, y Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al frente de sus respectivos equipos.

Además del componente económico, se examinan asuntos que inciden en la atención cotidiana: disponibilidad de medicamentos y materiales, entrega de tratamientos, suficiencia de personal y funcionamiento del equipo médico.

Para orientar las respuestas, las partes revisan la información obtenida mediante los recorridos hospitalarios de la estrategia Piso por Piso. El objetivo anunciado es elaborar medidas por centro de trabajo, con prioridades y plazos.

El planteamiento inicial del IMSS establece que cada necesidad identificada deberá tener un responsable y una fecha de cumplimiento. La revisión salarial y la atención de las carencias operativas siguen, por tanto, en proceso de negociación; el anuncio de las mesas no equivale todavía a un acuerdo concluido.