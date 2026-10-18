SICT Reporta Menos Tránsito en el Bulevar Adolfo López Mateos

Segundo Piso a Debate

Por Redacción / Página 24

Los registros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes muestran una reducción de 13.1% en el tránsito diario promedio anual reportado para el cruce de avenida Universidad, en el bulevar Guadalupe–Zacatecas–La Escondida [López Mateos: la suma de ambos sentidos pasó de 105,174 vehículos en 2022 a 91,362 en 2025.

La diferencia equivale a 13,812 pasos vehiculares menos por día en el registro identificado con el kilómetro 7.7 de la carretera federal 45, clave 00544. El cálculo surge de comparar las tablas originales de la dependencia federal, no de una estimación sobre el parque vehicular de la ciudad.

En 2022, la SICT reportó 53,383 vehículos en un sentido y 51,791 en el contrario. Para 2025, las cifras fueron de 47,223 y 44,139, respectivamente. Las mediciones corresponden a los años señalados en las tablas, aunque aparecen en las publicaciones denominadas Datos Viales 2023 y Datos Viales 2026.

La reducción entre ambos extremos tampoco describe una caída continua. En 2024, el mismo registro nominal acumuló 112,014 vehículos diarios al sumar los dos sentidos, una cantidad superior a la de 2022. Esto muestra que el comportamiento del tránsito tuvo variaciones durante el periodo.

Los números son relevantes para revisar el diagnóstico de movilidad que acompañó al proyecto del viaducto elevado. El 27 de mayo de 2025, cuando el gobierno estatal informó la decisión de terminar anticipadamente el contrato de la obra, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, sostuvo que estudios del Instituto Politécnico Nacional advertían un colapso del bulevar para 2027 por falta de alternativas viales.

Sin embargo, una proyección de saturación y un promedio diario observado son indicadores distintos. La propia metodología de la SICT incorpora factores para analizar los volúmenes horarios y la distribución del tránsito por sentido. Por ello, una disminución del promedio anual no permite establecer, por sí sola, qué ocurre durante las horas de mayor demanda ni resolver la conveniencia de una obra determinada.

La revisión documental también encontró una precisión pendiente: las tablas conservan el nombre del cruce, el kilometraje y el tipo de estación, pero las coordenadas del equipo de uno de los sentidos cambian entre publicaciones. Esa diferencia requiere aclaración de la SICT para establecer la comparabilidad física exacta de las mediciones.

El hallazgo comprobable es una disminución en los aforos publicados para ese registro. Explicar sus causas, determinar si hubo redistribución hacia otras vialidades y contrastarla con las proyecciones que respaldaron el segundo piso exige información adicional sobre la operación de toda la red.