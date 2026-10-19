Anuncia Narro que Buscará Candidatura a la Capital

Llama a Construir Acuerdos que Permitan Consolidar la Unidad de Morena

El diputado federal José Narro Céspedes anunció que impulsará en la Cámara de Diputados una serie de propuestas presupuestales para fortalecer el desarrollo de Zacatecas, con especial atención al campo, la educación, la infraestructura municipal y la generación de empleos. Asimismo, reiteró su compromiso con la unidad de Morena y la consolidación de la Cuarta Transformación en la entidad.

Durante su conferencia de prensa, Narro Céspedes destacó que el Frente Popular de Zacatecas (FPLZ) trabaja para reagrupar a sus distintas expresiones políticas y sociales en torno al proyecto de Morena, privilegiando la unidad y el interés colectivo por encima de las aspiraciones individuales.

Explicó que presidentes municipales y liderazgos que en procesos electorales anteriores participaron bajo las siglas de diferentes partidos han manifestado su disposición de sumarse a esta ruta de unidad. Entre ellos mencionó a representantes de Teúl de González Ortega y Vetagrande, así como a otros actores políticos con quienes continúan las conversaciones. Señaló que el objetivo es fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Zacatecas, ampliar su respaldo social y construir una alternativa que permita atender los principales desafíos de la entidad.

En materia presupuestal, Narro Céspedes adelantó que promoverá mayores recursos para el programa de Acopio para el Bienestar, antes conocido como Precios de Garantía, ante la reducción presupuestal que señaló durante su intervención. Asimismo, anunció que propondrá el regreso del Fondo Minero para que una parte de la riqueza generada por esta actividad se traduzca en obras y beneficios para los municipios zacatecanos.

Otra de sus propuestas será recuperar el Programa Tres por Uno para Migrantes, con el propósito de fortalecer la participación de los paisanos en proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario. Subrayó que los recursos deben priorizar necesidades básicas como agua potable, drenaje, electrificación, alumbrado público, carreteras, educación y salud. También planteó destinar una parte del Fondo Nacional de Infraestructura al desarrollo de obras municipales, con el objetivo de atender rezagos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

En materia educativa, informó que buscará incrementar los recursos para la educación inicial, las preparatorias y la educación superior. Además, anunció que gestiona una ampliación presupuestal de 700 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), con la finalidad de contribuir a resolver sus problemas financieros y garantizar recursos suficientes para cubrir sus compromisos, particularmente el pago de la nómina.

El legislador sostuvo que Zacatecas necesita una estrategia de desarrollo que aproveche su riqueza agrícola, minera y energética para generar empleos y nuevas oportunidades económicas. En ese sentido, propuso impulsar polos de bienestar y desarrollo industrial que atraigan inversión nacional y extranjera, así como promover industrias capaces de dar valor agregado a los productos del campo y a los minerales extraídos en el estado.

También consideró prioritario integrar a Zacatecas con mayor fuerza a los proyectos nacionales ferroviarios, carreteros e hídricos, especialmente en materia de planeación y aprovechamiento del agua para riego agrícola. Destacó, además, el potencial de la energía solar como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de la entidad.

En el ámbito nacional, Narro Céspedes se refirió a las modificaciones legislativas en materia de ingresos, aduanas y economía digital, que buscan fortalecer la recaudación, combatir la evasión fiscal y ampliar la formalización de las actividades económicas.

Explicó que la digitalización de los pagos puede contribuir a que pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia acrediten sus ingresos y tengan mayores posibilidades de acceder a servicios y prestaciones sociales, conforme a las disposiciones aplicables. Asimismo, señaló la importancia de que los grandes contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y de que los recursos públicos permitan sostener los programas de bienestar y las inversiones necesarias para el desarrollo nacional.

Respecto al proceso interno de Morena, Narro Céspedes reiteró que el FPLZ mantiene su disposición de trabajar con la dirigencia nacional, la coordinación estatal y las distintas expresiones del movimiento para fortalecer la organización en Zacatecas. Anunció que participará en el proceso para buscar la candidatura a la capital del estado y sostuvo que el mecanismo de selección debe atender los procedimientos establecidos por el partido, incluidas las encuestas.

Afirmó que su prioridad es contribuir a la reconstrucción y el fortalecimiento de Morena en la entidad, sumar a sectores sociales y ciudadanos, y recuperar la confianza de la población mediante propuestas y resultados. En este sentido, subrayó la importancia de anteponer el interés general del proyecto a las aspiraciones particulares y de construir acuerdos que permitan consolidar la unidad del movimiento.

Finalmente, destacó que la lucha social del Frente Popular de Zacatecas tiene como ejes históricos las causas del campo, los trabajadores, la educación, la salud, la vivienda y el bienestar de las familias. Reiteró que el FPLZ continuará trabajando para que estas demandas se traduzcan en acciones concretas que impulsen la transformación y generen mejores condiciones de desarrollo para Zacatecas.