Aspira César Campos a una Diputación Federal

Buscan participar en la renovación de coordinaciones municipales y distritales de Morena.

Con la intención de abrir espacios de participación dentro de la izquierda zacatecana, César Campos anunció su incorporación a una nueva plataforma política que busca competir en el proceso interno de Morena para la designación de coordinaciones municipales y distritales.

El político señaló que este proyecto reúne a personas interesadas en participar en distintas posiciones de organización territorial, entre ellas la Coordinación Distrital Federal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, correspondiente al distrito 3. Sin embargo, no se revelaron los nombres de quienes buscarían otras coordinaciones.

Campos explicó que su participación responde a la intención de impulsar los principios de soberanía, transformación y unidad, al tiempo que manifestó su afinidad con el movimiento morenista.

Respecto a su interés por contender por una diputación federal, indicó que trabaja en la elaboración de una agenda legislativa, aunque aclaró que su presentación se realizará conforme lo permitan los tiempos legales y el desarrollo de su proyecto político.

Como parte de las actividades de esta plataforma, sus integrantes recopilan planteamientos y demandas ciudadanas para identificar las principales necesidades de la población y construir propuestas que permitan atenderlas.

Campos hizo un llamado a militantes y simpatizantes de izquierda a involucrarse en esta iniciativa, con el argumento de que los reclamos sociales deben traducirse en respuestas concretas.

Aunque el grupo busca posicionarse como una alternativa dentro del escenario político estatal, aún quedan pendientes por conocerse los perfiles que participarán en las distintas coordinaciones y las propuestas específicas que integrarán su agenda.