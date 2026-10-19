Bajo la Sombra de la Represión y los Conflictos Sociales, Reyes Mugüerza va por la Alcaldía

Mi Propuesta no se Basará en la mentira ni en el odio, Asegura

Rodrigo Reyes Mugüerza dejó la Secretaría General de Gobierno para buscar la Coordinación Municipal para la Defensa de la Cuarta Transformación en la capital, después de casi cuatro años al frente de la dependencia encargada de la política interna del estado.

Su registro fue anunciado este domingo en la colonia Italia, en un encuentro convocado como conferencia de prensa, aunque el formato tuvo más características de acto político, con la presencia de vecinas y vecinos, integrantes de su equipo y funcionarias y funcionarios del Gobierno del Estado.

Reyes Mugüerza habló de recorrer las colonias y comunidades del municipio y planteó cinco principios para esta nueva etapa: devolver la dignidad al pueblo, hacer de la honestidad una forma de hacer política, trabajar por Zacatecas, fortalecer la organización y defender la soberanía nacional.

El ahora exsecretario habló de devolverle la dignidad al pueblo, recuperar la política de la verdad y la honestidad, fortalecer el amor por Zacatecas y defender la soberanía nacional.

“Vamos a aspirar a la igualdad de la justicia”, expresó.

Sin embargo, su administración está marcada por el conflicto con distintos sectores sociales y por cuestionamientos a la actuación del Gobierno del Estado frente a las protestas sociales.

Uno de los episodios que permanece en el reclamo de organizaciones feministas y sociedad en general fue el operativo policial desplegado durante la marcha del 8 de marzo de 2024 donde 16 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria y torturadas física y emocionalmente por elementos policiales.

En los días posteriores, organizaciones denunciaron agresiones contra manifestantes y mujeres periodistas, mientras desde el Gobierno estatal se anunció que se investigarían las detenciones y se negó que existiera una intención de sabotear la movilización.

En aquellos días, Reyes Mugüerza había advertido públicamente sobre posibles actos de violencia durante la marcha y sostuvo que se garantizaría el derecho a manifestarse. Tras los hechos, organizaciones sociales exigieron responsabilidades y cuestionaron la actuación de las autoridades.

La confrontación con organizaciones campesinas y colectivos de búsqueda y represión policial hacia las mismas, también formó parte de una relación tensa entre el gobierno estatal y movimientos sociales durante su paso por la Secretaría General de Gobierno.

En el caso del movimiento de personas buscadoras, las protestas y reclamos por seguridad, búsqueda y atención institucional se sumaron a una agenda de organizaciones que constantemente acudieron a las calles y a las oficinas de gobierno para exigir respuestas.

A ello se agregaron las movilizaciones de productores y otros sectores que durante estos años recurrieron a bloqueos, plantones y protestas para presionar a las autoridades estatales.

Ese es el contexto con el que Reyes Mugüerza inicia ahora su recorrido por las colonias de la capital.

En la colonia Italia, donde realizó el anuncio, habló precisamente de las necesidades que enfrentan los habitantes de las zonas populares, como certeza jurídica sobre sus propiedades, drenaje, agua potable y pavimentación.

“Vamos a caminar todas las colonias de Zacatecas, vamos a caminar todas las secciones”, afirmó.

También criticó a quienes, dijo, utilizan la indignación social para construir proyectos personales y aseguró que su propuesta no estaría basada en la mentira ni en el odio.

“Hay que servir al pueblo y no servirnos del pueblo”, sostuvo.

Al final del acto, preguntó a las personas asistentes si estaban dispuestas a acompañarlo en el proceso y si estaba dispuesto el grupo a “luchar por la transformación” y “ganar”, a lo que recibió respuestas afirmativas.

Con lo anterior, se han registrado numerosas reacciones sociales que desaprueban la aspiración del exfuncionario de llegar, eventualmente, a la presidencia de la capital, al recordar los distintos conflictos registrados durante los últimos años, que sectores de la sociedad han señalado como desatenciones a las verdaderas necesidades sociales.