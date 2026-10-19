De los Cuarón a Los Bukis: Morelia Vive un Arranque de Película

24 Festival Internacional de Cine de Morelia

Diego Boneta, el reconocimiento a James Gray y las nuevas voces del cine mexicano animan una edición que reúne estrenos, memoria y estrellas.

Morelia, Michoacán.- Los Cuarón abrieron la pantalla; Diego Boneta desfiló por la alfombra roja y Los Bukis regresaron al cine. En sus primeras jornadas, el 24 Festival Internacional de Cine de Morelia ha reunido figuras internacionales, nuevas películas mexicanas y reencuentros que conectan distintas generaciones de espectadores.

El encuentro, que comenzó el 16 de octubre y continuará hasta el 25, ofrece ya un recorrido que va de la migración y la defensa de los bosques a la memoria musical y los homenajes a quienes construyeron el cine mexicano.

Los Cuarón dan el Primer Golpe

La inauguración estuvo a cargo de Campeón gabacho, dirigida por Jonás Cuarón y producida, entre otros, por Alfonso Cuarón. Protagonizada por Juan Daniel García Treviño y basada en la novela de Aura Xilonen, sigue a un joven migrante que encuentra en Nueva York un territorio de adversidades, afectos y boxeo.

Por la alfombra inaugural pasaron Diego Boneta, Ofelia Medina, Fernanda Castillo, Natasha Dupeyrón, Manolo Caro, Juan Antonio Bayona y Juan Carlos Rulfo, además de Marco Antonio Solís. Una apertura con rostros reconocidos y una historia mexicana al centro.

Y sí, También Llegaron Los Bukis

Uno de los reencuentros más singulares fue el de Marco Antonio Solís y sus compañeros con Cómo fui a enamorarme de ti, la película de Sergio Olhovich estrenada en 1990 y presentada ahora en versión remasterizada.

Solís, José Guadarrama, Roberto Guadarrama y Eusebio “El Chivo” Cortez acompañaron al director en el Teatro Mariano Matamoros. Recibieron reconocimientos por su trayectoria y volvieron a encontrarse con una cinta que mezcla música, romance y la historia de una agrupación instalada en la memoria popular. Habían pasado 36 años desde su estreno.

James Gray, Entre el Homenaje y el Humor

El director estadounidense James Gray recibió el Premio a la Excelencia Artística y presentó Paper Tiger, protagonizada por Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller.

El realizador agradeció el homenaje con emoción y una broma al recibir la escultura: “¡¿Cómo me voy a llevar esto a casa?!”. También develó una butaca con su nombre en Cinépolis Centro, como parte de las distinciones del festival a sus invitados.

El Cine Mexicano Pone los Temas

Joaquín del Paso presentó El jardín que soñamos, su tercer largometraje, que entrelaza la experiencia de una familia haitiana con la tala ilegal y el paisaje de la mariposa monarca. La película llegó después de su paso por Berlín y de obtener reconocimientos en Málaga.

También se presentó Chicas tristes, ópera prima de Fernanda Tovar, una historia de amistad entre nadadoras que aborda la violencia sexual y sus consecuencias. En otra función, Para los contrincantes, de Federico Luis, llevó a la pantalla el boxeo y la vida en Tepito, acompañado por sus actores Damián López y Wil Pérez.

Cannes, Nuevas Miradas y Memoria

La presencia internacional incluye a Markus Schleinzer, quien presentó Rose, protagonizada por Sandra Hüller, y a Ava Cahen, que acompaña la selección de la Semana de la Crítica de Cannes.

El festival también comenzó su homenaje a Janet Alcoriza con Cuando viajan las estrellas, proyectada en 35 milímetros. Entre estrenos y celebridades, Morelia reserva así un espacio para recuperar a una figura fundamental de la escritura cinematográfica mexicana.