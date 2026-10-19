Mateo Girón Conquista Yucatán: Gana en Challenge y También en la General

En el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi

El piloto zacatecano llevó el auto 05 de Alessandros Racing al primer lugar del Gran Premio Yucatán 200, en su temporada de debut en la categoría.

Progreso, Yucatán.- Mateo Girón firmó este domingo 18 de octubre una de las actuaciones más importantes de su trayectoria: ganó la categoría Challenge y la clasificación general del Gran Premio Yucatán 200, disputado en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi.

Al volante del automóvil número 05 de Alessandros Racing, el zacatecano registró un tiempo de 1 hora, 36 minutos y 43.503 segundos. En Challenge, superó por 7.193 segundos a su compañero Gerardo “Chispa” Rodríguez; Jorge “Koke” de la Parra completó el podio.

Su triunfo tuvo un alcance adicional: aunque compite en Challenge, Girón terminó por delante de los participantes de la categoría estelar. Xavier “Xavi” Razo cruzó la meta a 6.957 segundos del zacatecano y obtuvo la victoria correspondiente a NASCAR México, cuyas posiciones se contabilizan por separado.

“Ganar una carrera así no tiene precio”, expresó Girón en la reseña oficial del campeonato, que identifica el resultado como su primera victoria general. El segundo lugar de Rodríguez también permitió a Alessandros Racing celebrar el uno-dos en Challenge.

La victoria llegó durante una doble jornada decisiva para El Chase, la fase que define los campeonatos. El sábado se recuperó la novena fecha, suspendida en Monterrey por lluvia; el domingo correspondió a la fecha 11. Fue, además, la primera visita de NASCAR México Series al circuito yucateco.

Girón disputa su primera temporada en Challenge después de competir en Trucks México Series. Desde su debut, el 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, mostró capacidad para pelear adelante: terminó segundo tras recuperarse de contactos y una visita a pits. En Yucatán dio otro paso, esta vez hasta la victoria absoluta.