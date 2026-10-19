Rocío Pérez Llevará la Cocina de Zacatecas a un Foro Mundial en España

“Llevar un Pedacito de Zacatecas al Mundo es un Honor”

La cocinera tradicional participará en Úbeda con una trayectoria que une herencia familiar, campo y preservación de saberes.

Los conocimientos culinarios heredados de su madre y su familia llevarán a Rocío Pérez Escobedo a representar la cocina tradicional zacatecana en el XI Foro Mundial de las Gastronomías Tradicionales, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en Úbeda, Jaén, España.

La invitación, suscrita por la alcaldesa Antonia Olivares Martínez y compartida por la propia Rocío en sus redes sociales, la reconoce como cocinera tradicional de Zacatecas y la convoca a participar como ponente.

Su vínculo con los alimentos también nace del campo. Ingeniera agrónoma, con maestría y doctorado en Desarrollo Rural Regional, Pérez Escobedo trabaja en producción sustentable y rescate de conocimientos culinarios, según la semblanza publicada por los organizadores. Su trayectoria conecta agricultura, alimentación y patrimonio cultural.

El programa preliminar contempla su intervención el sábado 31 de octubre, en la actividad “Cocina popular y paisajes gastronómicos”, dentro del Carrusel Gastronómico de la Plaza de Toros. Compartirá espacio con otras participantes para mostrar cómo la cocina expresa la historia y el territorio de las comunidades.

Organizado por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda y la UNED, el encuentro reunirá experiencias de México, España e Italia alrededor de la conservación y transmisión de las cocinas tradicionales.

“Llevar un pedacito de Zacatecas al mundo es un honor”, expresó Rocío al anunciar la invitación. Su participación dará presencia a una cocina aprendida en familia y al valor de conservar los sabores que pasan de una generación a otra.