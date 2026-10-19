Saúl Monreal Quiere Volver a Gobernar Fresnillo

Lo Preceden Inseguridad y Polémicas

La fiesta con Turizo, los adeudos de la feria, una celebración en pandemia y la invitación a Laura Bozzo marcaron su gestión.

Fresnillo, Zacatecas.- Saúl Monreal Ávila anunció su intención de competir nuevamente por la alcaldía de Fresnillo, municipio que gobernó desde 2018 hasta octubre de 2023, entre controversias y una persistente percepción de inseguridad.

Semanas antes de solicitar licencia para buscar el Senado, el INEGI reportó que 95.4% de los adultos de Fresnillo consideraba inseguro vivir en su ciudad, el porcentaje más alto de la medición nacional. El problema era anterior a su llegada: en septiembre de 2018, el indicador ya alcanzaba 90.8%.

Contra la Encuesta

En julio de 2023, Monreal acudió al INEGI para cuestionar su metodología. Calificó los resultados de “incongruentes” y argumentó que los homicidios habían disminuido. “Porque son sus encuestas, contra mi encuesta”, declaró, según la cobertura de Alfredo Valadez Rodríguez, de La Jornada. Su reclamo confrontaba indicadores diferentes: la incidencia delictiva y el temor ciudadano.

Turizo y la Fiesta Familiar

En octubre de 2019, la actuación de Manuel Turizo en una celebración familiar desató cuestionamientos sobre el costo y origen de los recursos. Monreal negó utilizar dinero público: “Es parte de lo mío, de lo que yo gano. No es ningún recurso público”.

Después descalificó a sus críticos, entre ellos Soledad Luévano y Benjamín Medrano, y anunció demandas civiles. La presentación y sus respuestas están documentadas; las estimaciones del costo no acreditan por sí mismas un desvío.

La Feria y los Pagos Pendientes

La organización de la Feria Nacional de Fresnillo de 2019 fue contratada por 19.9 millones de pesos a Soluciones Inteligentes y Oportunas. Un año después, alrededor de diez proveedores reclamaban casi 800 mil pesos, según los reportes de Susana Zacarías, de La Jornada Zacatecas.

Autoridades municipales sostuvieron que los compromisos correspondían a la empresa y remitieron la revisión de los recursos a la Auditoría Superior del Estado. Los reclamos no equivalen a una resolución de responsabilidad contra Monreal.

Coronación Durante la Pandemia

En septiembre de 2020, Monreal encabezó una coronación de adultas mayores con unos 70 asistentes, cuando el municipio permanecía en semáforo rojo. Gerardo Romo documentó para Apro/Ágora Digital la falta de distancia durante la ceremonia, información publicada también por Página 24.

El secretario del ayuntamiento, Juan Manuel Loera, respondió que las familias y el DIF habían insistido en realizarla y aseguró que actuaron con cuidado.

Bozzo: del Anuncio a la Cancelación

En febrero de 2023, el ayuntamiento anunció una conferencia de Laura Bozzo por el Día Internacional de la Mujer. Organizaciones feministas rechazaron la invitación por considerar que la conductora reproducía violencia simbólica.

Monreal canceló su participación, aunque defendió la decisión inicial de invitarla. Posteriormente aseguró que no hubo anticipo ni penalización económica.

Su intención de regresar vuelve a poner sobre la mesa ese historial: dos triunfos electorales, un segundo periodo inconcluso y decisiones que provocaron cuestionamientos públicos.