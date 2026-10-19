Seguimos en Territorio: Geovanna Bañuelos

“El Trabajo Legislativo no Termina en el Senado”

Para la senadora Geovanna Bañuelos, estar en territorio no es una actividad ocasional, sino una convicción que se fortalece con cada visita a las comunidades y con cada encuentro con las familias de Zacatecas.

Como parte de esta agenda permanente, la legisladora del Partido del Trabajo realizó una asamblea en la colonia San Isidro en el municipio de Jerez, donde sostuvo encuentros con habitantes de la zona para conocer de primera mano sus necesidades, recibir planteamientos y dar seguimiento a diversas gestiones.

“Seguimos en territorio. El trabajo legislativo no termina en el Senado de la República. Por el contrario, las demandas que surgen en colonias, comunidades y municipios son un eje fundamental de mi labor para convertir las necesidades de la población en propuestas, gestiones y acciones concretas”, sostuvo.

Durante sus recorridos, la Coordinadora Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo, ha mantenido un diálogo con mujeres y familias, jóvenes preocupados por sus oportunidades educativas y laborales, productores y trabajadores del campo, comerciantes y pequeños emprendedores, así como con personas adultas mayores y personas con discapacidad.

También ha recibido inquietudes relacionadas con infraestructura, servicios básicos y acceso a instituciones públicas, particularmente de familias que requieren orientación y acompañamiento para encontrar una respuesta a sus necesidades.

“Mi compromiso es estar cerca de la gente, regresar a las comunidades y conocer directamente lo que viven las familias. Desde el Senado podemos impulsar leyes, pero también tenemos la responsabilidad de mantener los pies en el territorio y saber qué está pasando en nuestros municipios”, afirmó.

Geovanna Bañuelos subrayó que esta cercanía permite dar seguimiento a los planteamientos ciudadanos y fortalecer las gestiones ante las distintas instituciones, con especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades.

En los últimos días, Geovanna Bañuelos ha desarrollado actividades en Guadalupe, Zacatecas capital, Río Grande, Pinos y Jerez, como parte de una agenda que mantiene presencia constante en distintos puntos del estado.

“Zacatecas se conoce caminándolo, acompañándolo y escuchando a su gente. Esa es la manera en que entiendo mi responsabilidad como senadora: con trabajo, cercanía y resultados”, concluyó.