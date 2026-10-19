Susana Barragán se Registra Para la Coordinación de la 4T en Guadalupe

“¡Es Tiempo de Mujeres!”

La diputada de Morena por el V Distrito, Susana Barragán, anunció su registro para participar en el proceso interno del partido por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guadalupe.

Durante la apertura de su Casa de Gestión, la legisladora mostró el documento de registro y señaló que participará en el procedimiento conforme a las reglas establecidas en la convocatoria de Morena.

Explicó que esta coordinación tiene como objetivo fortalecer la organización del partido en el municipio, mantener comunicación con los comités y participar en actividades de información y organización, por lo que afirmó que estas tareas deberán realizarse respetando las disposiciones electorales.

“No hay que Pedir Disculpas por Tener Sueños Grandes”

En su intervención, Barragán también habló sobre la participación de las mujeres en la vida pública y reconoció la lucha que han emprendido para abrirse espacios de representación y toma de decisiones.

En ese contexto, mencionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su trayectoria y por representar un momento histórico para las mujeres en la política nacional.

“No hay que pedir disculpas por tener sueños grandes”, expresó la legisladora, al dirigir un mensaje a las mujeres de Guadalupe.

Sostuvo que las nuevas generaciones deben tener mayores oportunidades para participar en la vida pública y contribuir a una sociedad con igualdad de oportunidades. También planteó la necesidad de mantener una política cercana a la ciudadanía y enfocada en las necesidades cotidianas de las familias.

Cuestiona el uso del Poder Como “Experiencia”

La diputada también habló sobre la manera en que considera que debe ejercerse el servicio público y sostuvo que la experiencia no debe medirse únicamente por los años que una persona permanece en un cargo, sino por las decisiones que toma, las responsabilidades que asume y los resultados de su trabajo.

Barragán señaló que continuará desempeñando su trabajo bajo principios de respeto, responsabilidad y rendición de cuentas.

Abre Casa de Gestión

Durante el mismo evento, la legisladora inauguró su Casa de Gestión, un espacio que, dijo, estará al servicio de habitantes de colonias y comunidades para recibir solicitudes, brindar orientación y dar seguimiento a distintas problemáticas.

Explicó que durante su trabajo como diputada ha recibido a personas que acuden con preocupaciones relacionadas con servicios públicos, seguridad y otras necesidades, por lo que consideró necesario contar con un espacio para atenderlas.

“Cuando una persona viene a pedir ayuda, lo mínimo que merece es que la escuchemos y la tratemos con respeto”, expresó.

Señaló que la Casa de Gestión no funcionará únicamente como una oficina para recibir documentos, sino que también buscará ser un espacio para reuniones vecinales, actividades culturales y encuentros comunitarios, de acuerdo con las posibilidades del lugar.

Afirmó que estará abierto para todas las personas, independientemente de su forma de pensar, y que ella y su equipo brindarán orientación y seguimiento a las solicitudes que reciban.

“Por eso se llama Casa de Gestión, porque queremos que se sientan con la confianza de llegar a un lugar donde serán escuchados y atendidos”, manifestó.

Al cierre del encuentro, Barragán agradeció a su equipo de trabajo y a las personas que acudieron a la inauguración, con un reconocimiento particular a las mujeres guadalupenses que la acompañaron.

“Por ustedes, por las madres de familia, por nuestras niñas, por todas y por todos: ¡es tiempo de mujeres!”, concluyó.