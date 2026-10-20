COPARMEX Zacatecas Pide Fortalecer Servicios de Salud y Mejorar Condiciones del IMSS

Respalda Labor del Personal
COPARMEX Zacatecas llamó a fortalecer los servicios del IMSS, ante las movilizaciones de trabajadores que han denunciado carencias en medicamentos, personal, insumos e infraestructura.
El organismo empresarial también respaldó la labor del personal médico, de enfermería, técnico y administrativo del Instituto, y señaló que estas condiciones requieren soluciones concretas.
En Zacatecas, trabajadores del IMSS se han sumado a las movilizaciones nacionales para rechazar el aumento salarial propuesto y exigir mejores condiciones laborales.
COPARMEX destacó que, de acuerdo con la ENIGH 2024, 33.8% de la población de Zacatecas presentó carencia por acceso a los servicios de salud, proporción similar al promedio nacional.
El organismo consideró necesario mejorar la administración de los recursos, invertir en infraestructura y garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos, así como contar con personal suficiente para atender a los derechohabientes.