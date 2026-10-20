CREE Zacatecas Celebra 50 Años de Transformar Vidas

Fortalece sus Servicios de Rehabilitación

Presentan avances de resultados de 2021 a 2026, donde las atenciones aumentaron más del 126% Destaca el Subdirector Christian Alan Flores avances en atención médica especializada, terapias, infraestructura, inclusión y equipamiento

Guadalupe, Zacatecas.- Con el reconocimiento a cinco décadas de trabajo en favor de las personas con discapacidad y sus familias, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Zacatecas celebró su 50 Aniversario, al lado de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal.

Durante el evento conmemorativo se presentó el informe de actividades 2021-2026, en el que se expusieron los avances alcanzados bajo el impulso del Gobernador David Monreal Ávila para fortalecer los servicios de rehabilitación, ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones en las que pacientes y familias reciben acompañamiento.

Aumenta 126.26% Atención a Pacientes

Entre los principales resultados destaca el incremento en las atenciones otorgadas, al pasar de 27 mil 560, en 2021, a 62 mil 357 en 2026, lo que representa un aumento de 126.26 por ciento.

Este crecimiento refleja los esfuerzos por ampliar los servicios y brindar respuesta a un mayor número de personas que requieren atención especializada.

Atención Médica Especializada

Para fortalecer los servicios médicos, se incorporaron cuatro nuevos especialistas y perfiles de alta especialidad. Actualmente, el CREE cuenta con atención en comunicación humana, rehabilitación física, rehabilitación pulmonar, rehabilitación pediátrica, deporte y electrodiagnóstico.

Asimismo, se adquirieron dos electroencefalógrafos, con un costo aproximado de 500 mil pesos cada uno, y un electromiógrafo, con una inversión de 1 millón 100 mil pesos, para fortalecer la capacidad de realizar estudios especializados.

Mediante el trabajo coordinado con los municipios, también se realizan audiometrías y tamiz auditivo, con un promedio de 1 mil 200 personas beneficiadas anualmente.

Terapia Física y Rehabilitación

Con el objetivo de ampliar la capacidad de atención, se reabrió el turno vespertino de terapia física, con un horario de 8:00 a 19:00 horas, y se incorporaron cinco nuevos terapeutas físicos. Actualmente, 13 profesionales forman parte de los equipos del DIF Nacional y del DIF Estatal.

Estas acciones permitieron reducir la lista de espera de terapia física de 220 a 18 pacientes.

También se renovó el gimnasio terapéutico, los cubículos y la iluminación, con el propósito de ofrecer espacios más adecuados para pacientes y personal.

Terapia de Lenguaje y Atención Integral

En las áreas de lenguaje, aprendizaje y lectoescritura se incorporaron cinco nuevos terapeutas, lo que permitió reducir la lista de espera de aproximadamente 250 pacientes a cero, durante los últimos tres meses reportados.

En materia de salud emocional, se otorgaron más de 6 mil consultas psicológicas durante los últimos años. Además, el Centro cuenta con atención odontológica, a cargo de tres profesionales de la salud, así como servicios de nutrición y tanatología.

Infraestructura y Espacios Terapéuticos

Uno de los avances más relevantes fue la recuperación del tanque terapéutico, que permaneció siete años fuera de servicio. Para su rehabilitación, se destinó una inversión de 1 millón 060 mil 751 pesos; desde su reapertura, se han brindado más de 13 mil 955 sesiones.

Durante los últimos cinco años también se renovó el gimnasio de terapia física, la sala de estimulación temprana y el área de terapia de lenguaje, además de realizar mejoras en pisos, iluminación, pintura y jardines, con una inversión reportada de 20 millones 983 mil 366 pesos.

Inclusión y Acompañamiento a las Familias

Como parte de la atención integral, se abrió un comedor comunitario para brindar desayuno a las familias que acuden diariamente al Centro.

También se fortaleció el programa Escuela para Padres, mediante talleres y pláticas dirigidos a madres y padres de niñas y niños con discapacidad, con el propósito de ofrecer orientación y herramientas para acompañar sus procesos familiares.

A estas acciones se suma el taller Manos CREEando, creado para impulsar el autoempleo y la participación productiva de las personas con discapacidad. Actualmente, 20 personas forman parte de este espacio, en el que se han elaborado más de 2 mil trapeadores.

Órtesis, Prótesis y Apoyos Auditivos

En los últimos años se destinó una inversión de 5 millones de pesos para la entrega de órtesis y prótesis, en beneficio de 86 pacientes.

Asimismo, se invirtieron 628 mil 140 pesos en aparatos auditivos digitales, con el objetivo de atender distintas necesidades y ampliar las oportunidades de las personas usuarias de los servicios del CREE.

Atención en Municipios y Movilidad Inclusiva

A través del área de Trabajo Social, se extendieron los servicios mediante visitas a jardines de niños y al Hospital de la Mujer, brindando atención a más de 25 mil niñas y niños.

En coordinación con las unidades básicas de rehabilitación de los municipios del estado, se entregó equipamiento por un monto cercano a 2 millones de pesos, para fortalecer la atención en las comunidades.

Además, mediante gestiones con el DIF Nacional, se obtuvieron dos vehículos inclusivos, con un monto de 4 millones de pesos, destinados al traslado de pacientes.

Durante la conmemoración, se reconoció la labor de médicas y médicos, especialistas, terapeutas, profesionales de psicología, odontología, nutrición, tanatología y trabajo social, así como del personal administrativo, operativo, de mantenimiento y de apoyo, que contribuye diariamente al funcionamiento del Centro.

También se destacó la aportación de las generaciones de trabajadoras y trabajadores que han formado parte de sus cinco décadas de historia, así como la confianza de las y los pacientes y sus familias.

A 50 años de su creación, el CREE Zacatecas refrenda su compromiso de continuar con el fortalecimiento de la rehabilitación, la inclusión y la atención humana, con el objetivo de generar mayores oportunidades, impulsar la autonomía y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.