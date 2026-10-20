La Panamericana Llega a Zacatecas Para su Gran Final

Con un Último Desafío de Velocidad en La Bufa

La competencia concluirá este jueves 22, con el tramo de La Bufa y la llegada frente a Catedral alrededor de las 17:00 horas.

Después de siete días de competencia por carreteras del país, La Carrera Panamericana concluirá este jueves 22 de octubre en la capital zacatecana, con un último desafío de velocidad en La Bufa y la recepción de las tripulaciones frente a Catedral.

La edición 39 de su época moderna comenzó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su itinerario contempla 3,857 kilómetros, de los cuales 536 corresponden a pruebas de velocidad, donde pilotos y navegantes disputan los tiempos que definen la competencia.

En la jornada final, los participantes partirán de San Luis Potosí a las 7:00 horas y recorrerán secciones de Aguascalientes antes de dirigirse a Zacatecas. El paso por La Bufa está previsto a las 16:45 y la llegada al Centro Histórico, alrededor de las 17:00. Los horarios están sujetos a ajustes de la organización.

La pelea deportiva tuvo un giro en la tercera jornada. Hilaire y Laura Damiron se impusieron por delante de Emilio Velázquez y Javier Marín, mientras Char García y Lalo Solís ocuparon el tercer puesto. Una rotura de motor dejó a Ricardo Cordero sin posibilidades de conquistar su octavo campeonato panamericano.

Con motivo de la llegada y premiación, la Policía Vial Preventiva comenzará el despeje de vehículos desde las 6:00 horas del jueves. Los cierres a la circulación se aplicarán gradualmente a partir de las 16:00, con acceso peatonal en las zonas restringidas.

Las afectaciones abarcarán Paseo de la Bufa, las avenidas López Velarde, Guerrero e Hidalgo, además de Allende y Rinconada de Catedral. Se recomienda anticipar los traslados y atender las indicaciones del personal de seguridad.