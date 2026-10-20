Morena Podría Perder la Confianza Ciudadana, Advierte Mariano Casas

Anuncia su Salida del Partido

Mariano Casas Valadez anunció su decisión de no participar en el proceso interno de Morena rumbo a 2027 y cerrar un ciclo de más de una década dentro del movimiento, al señalar desacuerdos con la forma en que se ha conducido la actual renovación de coordinaciones.

Durante una conferencia de prensa, explicó que su determinación no responde a una candidatura que no haya obtenido ni a un resentimiento personal, sino a sus convicciones y a la necesidad de ser congruente con lo que piensa y defiende.

Casas Valadez, quien se desempeñó como consejero de Morena y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, cuestionó que existan condiciones diferenciadas entre quienes participan desde cargos públicos y quienes realizan trabajo territorial, así como posibles ventajas políticas para determinados perfiles.

Sostuvo que un proceso puede cumplir formalmente con una convocatoria y, aun así, generar dudas sobre su equidad, transparencia y congruencia democrática.

Recordó que en 2024 participó en el proceso interno por la candidatura a la diputación local del Distrito 2 y posteriormente en el proceso de insaculación para candidaturas de representación proporcional al Senado. Sobre esta última experiencia, afirmó que inicialmente apareció en una posición competitiva y, en menos de 12 horas, fue colocado en otra posición como suplente, sin recibir una explicación.

También señaló que presentó una impugnación por la inclusión de perfiles que, dijo, no participaban activamente en Morena, sin recibir respuesta.

No Anuncia Otro Partido ni Candidatura

Ante las preguntas sobre su futuro político, Casas Valadez aclaró que por ahora no contempla anunciar una candidatura, alianza o incorporación a otro partido.

Explicó que primero regresará a las colonias para dialogar con las personas que lo han acompañado y consultarles sobre el rumbo que deberá tomar.

“Lo importante es visitar a la gente, compartir esta decisión”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si buscaría continuar como independiente, respondió que esa posibilidad tendría que ser consultada con la ciudadanía y no descartó construir una alternativa si cuenta con el respaldo suficiente.

“No se necesitan los cargos ni los puestos políticos para generar una mejor ciudad o mejores condiciones para la gente”, sostuvo.

Cuestiona Designación de Andrea Chávez

Durante la ronda de preguntas, también fue cuestionado sobre la reciente visita de la dirigencia nacional de Morena y una posible fractura dentro del partido.

En respuesta, afirmó que no comparte la manera en que se ha desarrollado el proceso y cuestionó que Andrea Chávez haya sido designada como coordinadora municipal antes de que se publicara la convocatoria.

Consideró que esto contradice la expectativa de que cualquier persona con arraigo, disposición para trabajar y cercanía con la ciudadanía pudiera acceder a espacios de decisión dentro del movimiento.

También acusó que la convocatoria actual permite que personas que ocupan cargos públicos puedan renunciar poco antes de participar y posteriormente realizar actividades de promoción, situación que, desde su perspectiva, genera condiciones inequitativas frente a quienes han trabajado desde territorio.

Asimismo, cuestionó el posible uso de recursos públicos y promoción personal durante estos procesos.

Llama a Otros Inconformes a dar el Siguiente Paso

Ante la pregunta sobre otros cuadros inconformes y la posibilidad de una desbandada, Casas Valadez llamó a quienes compartan sus cuestionamientos a ejercer un pensamiento crítico y actuar con congruencia.

Afirmó que Morena se construyó a partir de la participación ciudadana y recordó los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, por lo que consideró necesario que estos también se reflejen en los procesos internos.

“Ni todo está mal, pero tampoco todo está bien”, sostuvo.

Cuestionó además la falta de comunicación de la dirigencia con actores políticos y militantes, y señaló que incluso él se enteró de la visita de la dirigencia nacional por los medios de comunicación.

“Zacatecas es más Importante que Cualquier Partido”

Casas Valadez aseguró que su salida de Morena no significa abandonar su actividad política ni su compromiso con Zacatecas.

Dijo que continuará trabajando desde las colonias y comunidades, particularmente en temas relacionados con servicios públicos, seguridad, empleo y recuperación de espacios comunes.

“Zacatecas es más importante que cualquier partido”, afirmó.

Finalmente, señaló que no se va “enojado” ni con intención de confrontarse con otros actores políticos y manifestó disposición para dialogar con quienes coincidan con sus planteamientos, siempre que el bienestar de la población sea colocado en el centro.

Advirtió que si Morena no realiza cambios importantes, particularmente en materia de transparencia y congruencia con sus principios, podría enfrentar un deterioro en la confianza ciudadana.

“Así como el pueblo brinda su confianza, también la quita”, finalizó.