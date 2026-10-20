No es Casualidad la Reducción de Homicidios en Zacatecas: Monreal

Destaca Estrategia de Seguridad Coordinada

Durante La Informativa, el gobernador David Monreal Ávila destacó la reducción de homicidios registrada en Zacatecas y aseguró que los resultados son consecuencia de una estrategia de seguridad coordinada entre las distintas corporaciones y no de la casualidad.

El mandatario presentó nuevas gráficas con las que comparó los niveles de violencia registrados desde 2021 y sostuvo que su administración recibió un estado con una situación crítica en materia de seguridad, con mil 741 homicidios registrados ese año.

De acuerdo con los datos expuestos por Monreal Ávila, en 2022 se contabilizaron mil 428 homicidios; en 2023 fueron mil 58; para 2024 la cifra descendió a 500 y en 2025 cerró con 149.

Para 2026, señaló que hasta el 19 de octubre se contabilizaba un homicidio durante el mes, frente a los 151 registrados en octubre de 2021. Agregó que, en la comparación anual, Zacatecas mantiene una disminución de 46 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Monreal atribuyó esta reducción al trabajo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías Estatal, Vial, de Investigación y municipales, así como a la coordinación establecida mediante la estrategia de paz.

También presentó datos específicos de municipios como Fresnillo y Guadalupe, con el propósito de mostrar la evolución de los homicidios durante los últimos años.

En el caso de Fresnillo, expuso que en 2021 se registraron 653 homicidios, mientras que la cifra disminuyó a 353 en 2022, 223 en 2023, 81 en 2024, 25 en 2025 y 11 durante 2026.

Destacó particularmente que durante este año Fresnillo acumuló varios meses sin homicidios: abril, julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia.

Sobre Guadalupe, informó que pasó de 231 homicidios en 2021 y 272 en 2022, a 94 en 2024, 14 en 2025 y cuatro durante 2026, con corte al 19 de octubre.

El gobernador señaló además que convocó a los 58 presidentes municipales antes de que asumieran sus cargos para conocer el estado que guardaba la seguridad en cada demarcación, incluyendo el número de policías, patrullas, capacitación, evaluaciones de control de confianza y otros indicadores.

Sostuvo que existen municipios que mantienen déficits importantes de policías y cuestionó que algunas administraciones municipales no estén destinando suficientes recursos a la seguridad.

En ese sentido, afirmó que el estado mantiene una intervención coordinada para evitar que la estrategia de seguridad dependa exclusivamente de los ayuntamientos.

Festival de Teatro y Agenda de la Semana

Al inicio de La Informativa, Monreal Ávila también se refirió al Festival Internacional de Teatro de Calle, que calificó como un éxito y aseguró que se ha consolidado como uno de los encuentros teatrales más importantes del país.

Señaló que la última función del sábado reunió a más de 20 mil personas y que la afluencia incluso provocó el cierre de la plaza por motivos de seguridad, debido a la cantidad de asistentes. Indicó que para futuras ediciones deberán revisarse las condiciones de acceso para las funciones estelares.

También destacó la realización del Ultraman, evento deportivo internacional que llegó a su segunda edición en Zacatecas y que, dijo, contribuye a posicionar al estado como sede de competencias nacionales e internacionales.

El gobernador adelantó que durante la semana continuarían los Foros de la Transformación, iniciarían las actividades del Festival de Día de Muertos y se llevaría a cabo una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.