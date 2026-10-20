Organizaciones de Zacatecas Exigen Transparencia en Suspensión de la Jueza María Vizcaya Zamudio

Piden Explicaciones al Tribunal de Disciplina Judicial

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y representaciones sindicales de Zacatecas manifestaron públicamente su respaldo a la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, quien fue suspendida de sus funciones por determinación del Tribunal de Disciplina Judicial el pasado 7 de octubre.

A través de un pronunciamiento dirigido al pueblo de México, a la opinión pública y al propio Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, las organizaciones señalaron que hasta el momento no existe información pública suficiente para conocer con claridad los hechos, conductas y fundamentos jurídicos que motivaron la suspensión.

Advirtieron que la falta de información alimenta la preocupación de que la medida pudiera estar relacionada con alguna resolución judicial emitida por la jueza y, por ello, solicitaron que el Tribunal haga públicos los motivos de la suspensión.

Las organizaciones destacaron la trayectoria profesional de Vizcaya Zamudio y señalaron que su trabajo ha tenido impacto en asuntos de interés para Zacatecas, entre ellos la suspensión del denominado “segundo piso” del bulevar metropolitano, la presa Milpillas, cientos de amparos concedidos en favor de pensionados y derechohabientes del ISSSTEZAC, el tema de las corridas de toros y asuntos relacionados con la Auditoría Superior del Estado.

En el documento, solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial que informe de manera clara los hechos, conductas, motivos y fundamentos jurídicos que dieron lugar a la suspensión.

También pidieron precisar si las personas juzgadoras conservan plenamente sus facultades constitucionales para admitir demandas de amparo, conceder suspensiones y dictar las medidas cautelares correspondientes cuando sean necesarias para evitar la ejecución o consumación de actos que pudieran vulnerar derechos humanos.

Otro de los puntos planteados es que se aclare si las personas juzgadoras cuentan con libertad e independencia para resolver con fundamento en la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los tratados internacionales, aun cuando sus determinaciones puedan resultar contrarias a intereses o actuaciones del Gobierno del Estado u otras autoridades.

Las organizaciones sostuvieron que la sociedad zacatecana tiene derecho a conocer lo ocurrido y a tener certeza de que quienes imparten justicia pueden ejercer sus atribuciones sin temor a consecuencias derivadas del contenido de sus resoluciones cuando estas se encuentren apegadas a derecho.

Finalmente, reiteraron su solidaridad con la jueza y llamaron al Tribunal de Disciplina Judicial a proporcionar información sobre las razones de la suspensión, respetando sus atribuciones y los procedimientos legales correspondientes.

El pronunciamiento fue suscrito por diversas organizaciones sindicales, sociales y civiles de Zacatecas, entre ellas integrantes del FPLZ, organizaciones de trabajadores, movimientos feministas, colectivos de defensa de los derechos humanos y animales, así como representaciones de los sindicatos de trabajadores de la educación y del Poder Judicial de la Federación.