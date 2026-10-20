Revisarán la Huella de los Dominicos en Zacatecas

Este Jueves en el Museo Pedro Coronel

Especialistas se reunirán este jueves en el Museo Pedro Coronel, en el marco de los 500 años de la llegada de la orden a México.

La arquitectura, la educación y la vida religiosa vinculadas con los dominicos serán examinadas este jueves 22 de octubre durante la Jornada de Estudios Históricos desde Zacatecas, dedicada a su presencia en el norte novohispano.

El encuentro, convocado por el Centro INAH Zacatecas y el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, se realizará de 10:00 a 15:00 horas en la Biblioteca de Colecciones Especiales “Elías Amador”, del Museo Pedro Coronel.

Tomás de Híjar Ornelas ofrecerá una conferencia sobre la Orden de Predicadores en Zacatecas entre 1604 y 1859, moderada por Eduardo Hernández Trejo.

En la primera mesa, Miriam Gómez Escalante abordará la expansión dominica entre Guadalajara y Zacatecas; Gabriela Bernal Torres analizará la arquitectura y las transformaciones del conjunto conventual de San Juan de Dios, y Óscar Eduardo Ríos Pereida expondrá sobre el traslado de los dominicos al antiguo colegio jesuita en 1785. Moderará José Roberto Serrano Esparza.

La segunda mesa reunirá a Erika Yadira Méndez Soriano, con un estudio sobre la Cofradía de la Santa Vera Cruz; Limorar Soto Salazar, sobre los capellanes del Camino de los Tejas; Salvador Moreno Basurto, sobre fray Alonso López de Herrera, y José Jaime Pérez Lucio, sobre los vínculos teológicos entre Salamanca y la Nueva España. Moderará Sara de la Torre Donlucas.

El cierre será la presentación del Anuario Dominicano 2025, con comentarios de Jesús Flores Martínez, René Amaro Peñaflores y Eduardo Hernández Trejo, bajo la moderación de Miriam Gómez Escalante.