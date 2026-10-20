Toman Docentes de la UAZ Unidades Académicas

Por Falta de Pagos y Prestaciones

Zacatecas, Zac.- Docentes afiliados al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) tomaron este lunes las instalaciones de al menos 11 unidades académicas y de la secundaria de la institución, en protesta por el incumplimiento de pagos y prestaciones laborales.

La movilización dejó sin clases a estudiantes de áreas como Física, Matemáticas, Derecho, Biología, Filosofía y Letras, entre otras, luego de que los profesores iniciaran el paro de labores a las seis de la mañana, con la intención de mantenerlo hasta las seis de la tarde.

Entre las principales demandas se encuentra el pago de la prima de antigüedad correspondiente a septiembre, garantías para cubrir las prestaciones pendientes y transparencia en el manejo de los recursos universitarios.

Catalino del Hoyo, docente de Artes, señaló que existe preocupación entre el personal académico por los anuncios relacionados con la suspensión del pago de prestaciones. También reclamó el incumplimiento de una gratificación para docentes con 25 años de servicio, que, aseguró, no se cubre desde 1991.

De acuerdo con los inconformes, más de 400 trabajadores académicos se encuentran afectados por la situación. Asimismo, cuestionaron la falta de acercamiento por parte de las autoridades universitarias para establecer acuerdos y buscar alternativas que permitan resolver el conflicto.

Por su parte, Juan Manuel Rodríguez, docente de Derecho, consideró que las autoridades deberían convocar a la comunidad universitaria para gestionar mayores subsidios ante los gobiernos federal y estatal, además de revisar los gastos y el manejo de los recursos de la institución.

Los profesores advirtieron que continuarán exigiendo el cumplimiento de las prestaciones previamente pactadas y realizaron un llamado al Gobierno de Zacatecas para que entregue los recursos recaudados a través del impuesto del 10 por ciento destinado al programa Pro-UAZ.