Zacatecas Capital Será Sede de la Final Estatal de Mexicana Universal 2026

El 18 de Noviembre en la Casa Municipal de la Cultura

Zacatecas Capital será sede de la final estatal de Mexicana Universal 2026, el próximo 18 de noviembre en la Casa Municipal de Cultura, con un espectáculo que reunirá belleza, talento y entretenimiento, además de proyectar los atractivos turísticos y culturales de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, el alcalde Miguel Varela Pinedo dio la bienvenida a las ocho participantes y reconoció el esfuerzo de los organizadores para concretar este evento, al que el Ayuntamiento de Zacatecas se suma mediante el respaldo y la colaboración institucional.

El presidente municipal destacó la importancia de abrir espacios para la realización de actividades que fortalezcan la oferta turística y de entretenimiento de la capital, al tiempo que permitan mostrar la riqueza arquitectónica, cultural y los atractivos que distinguen a Zacatecas ante visitantes de otras partes del estado y del país.

Las participantes de esta edición son Alexa Sandoval, Laura Calderón, Carolina Tovar, Mayetsy Castro, Lorena Covarrubias, Samantha Escobedo, Belzanni Valle y Melissa Félix, quienes representarán a municipios como Zacatecas, Guadalupe, Teúl de González Ortega, Calera, Fresnillo y Villanueva.

Por su parte, la directora de Turismo Municipal, Berenice Villagrana Leaños, informó que se prepara un montaje especial con escenarios al interior y exterior de la Casa de Cultura, además de tecnología y elementos visuales para ofrecer una experiencia atractiva a los asistentes.

Subrayó que la llegada de las concursantes, sus familiares y seguidores representa una oportunidad para incrementar la afluencia de visitantes y favorecer la actividad económica en distintos establecimientos de la capital.

Felipe Alvarado, director general de Mexicana Universal en Zacatecas, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y señaló que el equipo organizador trabaja para ofrecer un espectáculo de calidad que contribuya a proyectar una imagen positiva de la ciudad. En tanto, Mario Vera, integrante del comité organizador, reconoció la disposición de las autoridades municipales para respaldar el proyecto.

Con el respaldo del alcalde Miguel Varela Pinedo, Zacatecas continúa abriendo sus puertas a eventos que fortalecen su proyección turística y cultural, al reunir a participantes, organizadores y visitantes en espacios emblemáticos de la ciudad. La final estatal de Mexicana Universal 2026 será una oportunidad para mostrar la riqueza de la capital y consolidarla como un escenario capaz de recibir espectáculos que atraigan nuevas audiencias y generen movimiento en la actividad local.