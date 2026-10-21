Denuncian Aumento de Maltrato Animal en Zacatecas

Exigen Investigar Casos

Animalistas y activistas denunciaron el incremento de casos de maltrato y crueldad animal en la capital zacatecana y distintos municipios de la entidad, donde señalaron que, pese a las denuncias presentadas ante las autoridades, varios casos continúan sin recibir atención.

Durante una manifestación, expusieron distintos hechos que han generado preocupación entre quienes defienden los derechos de los animales, entre ellos el envenenamiento de ocho perros en el municipio de Trancoso, así como el presunto atropellamiento intencional de animales en Morelos y otros casos reportados en Teúl de González Ortega.

Astrid Reveles, activista animalista, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que atienda las denuncias relacionadas con la crueldad animal. Afirmó que semanalmente se presentan reportes y carpetas por estos hechos, sin que, desde su perspectiva, exista una respuesta suficiente de las autoridades.

Por su parte, Guillermo Ruiz expuso diversos casos que, dijo, evidencian la persistencia del maltrato animal en la entidad. Entre ellos mencionó el envenenamiento de perros y situaciones en las que se habría puesto en riesgo la vida de los animales mediante alimentos con objetos punzocortantes.

Ante este panorama, los activistas también plantearon la necesidad de fortalecer los procedimientos de investigación mediante necropsias forenses practicadas legalmente a perros y gatos, principalmente cuando existan sospechas de envenenamiento.

La criminóloga Gaby Vázquez señaló la importancia de impulsar estos procedimientos especializados para contar con dictámenes forenses que aporten elementos técnicos a las investigaciones.

Los animalistas insistieron en que las autoridades deben dar seguimiento a las denuncias, esclarecer los hechos y, cuando existan elementos suficientes, sancionar a quienes resulten responsables.

Advirtieron que la atención oportuna de los casos y la aplicación efectiva de las disposiciones legales son fundamentales para combatir la crueldad animal y evitar que las agresiones queden impunes.