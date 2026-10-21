Exigen Seguridad en la Prepa II de la UAZ

Piden Alumnos se Garantice su Integridad

Estudiantes de la Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) suspendieron actividades académicas este martes para exigir mejores condiciones de seguridad dentro del plantel y en sus inmediaciones.

Desde las seis de la mañana, los jóvenes colocaron banderas rojinegras en los accesos de la institución, en protesta por la falta de condiciones que, señalaron, les permitan acudir a clases con tranquilidad.

La movilización ocurrió luego de una riña entre jóvenes registrada el pasado jueves en el exterior de la preparatoria, situación que reavivó la preocupación de la comunidad estudiantil.

Durante la manifestación, los alumnos advirtieron que la inseguridad ha llevado a algunos estudiantes a considerar cambiarse de escuela. Uno de los participantes señaló que alrededor de tres jóvenes ya habrían tomado esa decisión, mientras que otros padres de familia analizan hacer lo mismo.

Los manifestantes solicitaron atención a esta problemática y acciones que garanticen la integridad de quienes estudian en el plantel, así como de las personas que transitan por la zona.

La protesta derivó en la suspensión de clases, mientras los estudiantes mantienen su exigencia de mayor seguridad en la Preparatoria II de la UAZ.