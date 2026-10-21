Inaugura SNTSA Sección 39 su XV Semana Cultural y Deportiva en Zacatecas

Entusiasmo, Compañerismo y Unidad

En un ambiente de entusiasmo, compañerismo y unidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 39, llevó a cabo la inauguración de la XV Semana Cultural y Deportiva, un encuentro que reúne a las y los trabajadores de la salud en torno a la convivencia, el deporte y la expresión cultural.

La ceremonia inaugural contó con la distinguida presencia del Dr. Uswaldo Pinedo Barrios; la directora administrativa, Lic. Leti Quiróz; así como del Lic. Heberto Ramos, director de Administración, quien acudió en representación del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, acompañado de Ignacio Moreno Diosdado, jefe de Recursos Humanos. Asimismo, estuvo presente el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, junto con otros invitados y representantes que integraron el presídium.

Durante esta importante jornada se destacó el valor de impulsar espacios que fortalezcan la integración, la convivencia y el compañerismo entre quienes, día a día, contribuyen al cuidado de la salud de la población.

La secretaria general de la Sección 39, Mtra. Norma Angélica Castorena Berrelleza, expresó su agradecimiento a las autoridades e invitados por acompañar este significativo acontecimiento, así como a las y los trabajadores participantes, quienes representan la esencia y el alma de esta celebración.

Con el inicio de esta XV edición, el SNTSA Sección 39 reafirma su compromiso de promover actividades que fortalezcan los lazos de unidad, reconozcan el talento de sus agremiados y fomenten el bienestar a través del deporte y la cultura.

La XV Semana Cultural y Deportiva es una celebración del talento, la pasión y la unidad de quienes integran la gran familia sindical de la Sección 39.

¡Que viva la unidad, el deporte y la cultura de las y los trabajadores de la salud!