La Unión Internacional de Magistrados Expulsa a la Representación Mexicana

Por Apoyar la Reforma Judicial

La medida recae en la agrupación de tribunales superiores de justicia del país; fue aprobada con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones.

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), al considerar que su respaldo a la reforma judicial resultó incompatible con los requisitos de independencia y neutralidad política exigidos a sus integrantes.

La decisión fue tomada el 17 de octubre durante la reunión anual del organismo internacional. La Conatrib, encabezada por Rafael Guerra Álvarez, agrupa a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas.

El procedimiento se originó en un pronunciamiento de junio de 2024, cuando la agrupación respaldó la elección popular de personas juzgadoras. Para la UIM, ese mecanismo compromete la selección por mérito y las garantías de permanencia en el cargo que protegen la independencia judicial.

En su defensa, la representación mexicana sostuvo que privilegió el diálogo con los otros poderes y buscó una aplicación gradual de los cambios. Sus argumentos no convencieron a la mayoría de las delegaciones.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) celebró la expulsión y afirmó que refuerza sus advertencias sobre los riesgos de la reforma para la autonomía de los tribunales.

La medida retira a la Conatrib su membresía en la organización internacional. No modifica la legislación mexicana ni las atribuciones de sus tribunales.