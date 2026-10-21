México Alarga el Pago de 238 mil Millones de Pesos de Deuda

Para Favorecer la Liquidez del Mercado: Hacienda

Hacienda extendió 2.9 años el plazo promedio de las obligaciones refinanciadas; los nuevos títulos tienen vencimientos hasta 2047.

Ciudad de México.- El Gobierno federal reorganizó el calendario de pago de 238 mil 153 millones de pesos de deuda pública, mediante una operación que amplió en 2.9 años el plazo promedio de los compromisos sustituidos, informó este lunes la Secretaría de Hacienda.

La dependencia intercambió Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos que vencían entre 2026 y 2043 por instrumentos con fechas de pago de 2027 a 2047. El objetivo es distribuir los vencimientos y facilitar la administración de las obligaciones del Gobierno federal.

Más de la mitad del monto refinanciado –123 mil 910 millones de pesos–correspondió a títulos que vencían en 2027. Otros 18 mil 823 millones debían pagarse este año; 44 mil 94 millones, en 2028, y los restantes 51 mil 326 millones, en años posteriores.

Se trata de la sexta operación de refinanciamiento realizada en el mercado local durante 2026, dentro del Plan Anual de Financiamiento. Hacienda sostuvo que busca mejorar la estructura de la deuda y favorecer la liquidez del mercado nacional.

La operación permite extender los plazos, pero no equivale a cancelar deuda ni demuestra, por sí sola, un ahorro en intereses. Para evaluar ese beneficio se necesitan también las tasas y demás condiciones financieras del intercambio.