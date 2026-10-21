Preguntas sin Respuesta y Asuntos Pendientes, Dejan las Comparecencias Ante el Congreso: González H.

Propone Revisar el Formato de la Glosa

Las comparecencias realizadas ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del informe de Gobierno dejaron preguntas sin respuesta y asuntos pendientes, además de evidenciar la necesidad de revisar el formato utilizado para la rendición de cuentas, señaló el diputado del PRI, José David González Hernández.

El legislador consideró que los ejercicios de esta administración estatal han dejado “mucho que desear” y recordó que algunas comparecencias tuvieron que suspenderse o modificarse debido a la ausencia de funcionarios.

Afirmó que estas situaciones representan una falta de respeto al Poder Legislativo, pues el objetivo de las comparecencias es que las y los integrantes del gabinete acudan ante las diputadas y diputados para explicar el trabajo realizado y responder a sus cuestionamientos.

González Hernández también cuestionó que algunas de las comparecencias terminaran en confrontaciones entre los propios legisladores, particularmente durante la presentación de la Secretaría de Finanzas, donde, dijo, el ejercicio terminó convirtiéndose en un intercambio entre integrantes del Congreso.

Sobre el formato de la glosa, recordó que se acordó realizar tres comparecencias ante el pleno y el resto en comisiones. Aunque consideró que esta modalidad busca dar mayor seriedad a los ejercicios, sostuvo que todavía debe revisarse la manera en que se desarrollan para garantizar mayor participación, debate y respuestas por parte de los funcionarios.

Entre los pendientes mencionó la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social, que quedó sin titular; la de Turismo, que fue suspendida debido a problemas de salud de la secretaria; y la correspondiente a la Secretaría de la Función Pública, que quedó pendiente para realizarse posteriormente.

El diputado priista también reconoció la participación de sus compañeras y compañeros durante las jornadas de comparecencias y destacó la presencia de la presidenta del Poder Legislativo, quien, señaló, permaneció durante jornadas prolongadas para dar seguimiento a los trabajos de la glosa.

Para González Hernández, el cierre de este periodo deja temas que deberán analizarse de cara a la siguiente Legislatura y a la próxima administración estatal, particularmente en lo relacionado con el formato y la dinámica de las comparecencias.

Recordó que el Congreso del Estado tiene facultades para llamar a comparecer a integrantes de la administración pública estatal cuando sea necesario, por lo que la rendición de cuentas puede continuar aun después de concluida la glosa.