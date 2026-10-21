PRI Insiste a Monreal que Designe a Titulares de las Secretarías Vacantes

Zacatecas no Puede Estar con un Vacío en un Espacio Como Este”

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, hizo un segundo llamado al gobernador David Monreal Ávila para que designe a quienes ocuparán las secretarías que actualmente se encuentran sin titular, luego de las recientes renuncias de funcionarios del gabinete estatal.

Durante su conferencia de prensa semanal, Peña Badillo señaló particularmente la salida de Rodrigo Reyes Mugüerza de la Secretaría General de Gobierno, quien presentó su renuncia el pasado sábado y, un día después, anunció su intención de participar en el proceso interno de Morena.

El dirigente priista consideró que la Secretaría General de Gobierno no puede permanecer sin titular debido a las responsabilidades que concentra y pidió que el relevo se concrete a la brevedad.

“Zacatecas no puede estar con un vacío en un espacio como este”, sostuvo.

Peña Badillo recordó que hace una semana el PRI ya había solicitado al Ejecutivo estatal designar a las personas que asumirían las dependencias cuyos titulares se separaron de sus cargos. Señaló que, mientras en administraciones anteriores la salida de un funcionario iba acompañada de la designación inmediata de su relevo, actualmente existen espacios sin una persona responsable.

Advirtió que una ausencia de horas podría ser entendible dentro del proceso administrativo, pero consideró que sería preocupante que los nombramientos se prolongaran durante días o semanas.

“La política interna y la realidad que ha tenido Zacatecas no permite darse lujos como esos”, afirmó.

El presidente estatal del PRI sostuvo que el llamado no responde únicamente a una postura partidista, sino a la necesidad de que el Gobierno del Estado mantenga completo su gabinete y pueda atender los asuntos pendientes.

“Porque hay muchas agendas pendientes, porque hay muchos temas por resolver”, señaló.

Reconoce Participación de Mujeres en el PRI

Durante la conferencia, Peña Badillo también se refirió al 73 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México, y destacó la participación de las priistas en distintos espacios de representación y organización partidista.

Reconoció el trabajo de las mujeres que han formado parte de la historia del PRI y de quienes actualmente ocupan cargos de representación popular en municipios, el estado y a nivel federal.

El dirigente estatal señaló que las mujeres representan un componente importante para el partido rumbo al proceso electoral de 2027, y destacó la participación de las integrantes de sectores y organizaciones del PRI en Zacatecas.