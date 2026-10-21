Zacatecas no Necesita Políticos que lo Descubran en Campaña: Darío del Real

Llama a Exigir Perfiles con Experiencia, Cercanía y Compromiso

El abogado pide evaluar arraigo, capacidad y trayectoria de quienes buscan gobernar; anuncia foros y mesas de trabajo con especialistas.

Por Redacción

El abogado Darío del Real Campos cuestionó a quienes aspiran a gobernar Zacatecas sin conocer sus comunidades y llamó a exigir perfiles con experiencia, cercanía y compromiso con la población, por encima de las preferencias partidistas.

“¡Zacatecas no necesita políticos que lo descubran en campaña!”, expresó en una publicación en redes sociales, donde aclaró que su señalamiento no se refiere al lugar de nacimiento de los aspirantes, sino a su arraigo y conocimiento de la realidad estatal.

Del Real sostuvo que la entidad no debe utilizarse como trampolín político ni para satisfacer intereses personales, económicos o de poder. En el mensaje compartido no señaló a ningún aspirante por nombre.

“Primero nuestra tierra, primero nuestra gente y después cualquier partido político”, planteó. También anunció la publicación de artículos y la organización de foros y mesas con expertos para examinar qué perfiles pueden contribuir al estado, sin precisar fechas.

El litigante ha tenido presencia en medios nacionales por su participación en la defensa del ascenso y descenso en el futbol mexicano. En una entrevista con TUDN explicó que la iniciativa de su despacho representa a aficionados, no a clubes, y busca defender sus derechos frente a la eliminación de la movilidad deportiva.