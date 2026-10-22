Despliegan Operativo por Llegada de La Carrera Panamericana a Zacatecas

Por la Tarde, Habrá Cierres en el Centro Histórico

Un operativo con alrededor de 60 elementos de seguridad y 25 puntos de vigilancia será desplegado este jueves 22 de octubre durante la llegada de La Carrera Panamericana a Zacatecas, particularmente en el tramo de velocidad entre Venta Grande y la glorieta Manuel Felguérez.

Durante una conferencia de prensa, autoridades estatales dieron a conocer los detalles del dispositivo previsto para el arribo de los aproximadamente 50 vehículos participantes, así como las restricciones de circulación que se aplicarán tanto en la carretera como en el Centro Histórico.

El director de la Policía de Seguridad Vial, Francisco Osvaldo Caldera Murillo, explicó que el operativo comenzará desde las 6:00 horas en Venta Grande, donde se instalarán puntos de vigilancia en accesos de terracería, caminos hacia comunidades y entradas de algunas minas, debido al flujo de vehículos pesados que circulan por la zona.

A partir de las 12:00 horas se restringirá la circulación de vehículos particulares que no tengan relación con la carrera en el tramo de velocidad, mientras que alrededor de las 15:00 horas se reforzará el control del tránsito relacionado con las actividades mineras.

Uno de los principales focos de atención serán las curvas del tramo de velocidad, donde las autoridades impedirán que espectadores estacionen sus vehículos o permanezcan en zonas consideradas de riesgo.

Para este operativo se contempla, además, el despliegue de 250 barreras y unidades de vigilancia a lo largo del recorrido.

Las autoridades pidieron a quienes pretendan observar la carrera acudir con anticipación y evitar las curvas, ya que en estos puntos los vehículos participantes ocupan prácticamente ambos carriles debido a la velocidad que alcanzan. En las zonas rectas sí se permitirá la presencia de espectadores, siempre que no interfieran con la circulación.

Después del tramo de velocidad, los vehículos se concentrarán en la glorieta Manuel Felguérez y continuarán en caravana hacia la zona centro de Zacatecas, pasando por el bulevar de La Bufa, López Velarde, Guerrero, Allende y avenida Hidalgo, hasta llegar a Plaza de Armas, donde estará instalada la meta.

En el Centro Histórico también habrá modificaciones a la circulación. El cierre de algunas vialidades está previsto entre las 16:00 y 16:30 horas, aunque el horario podría ajustarse dependiendo del desarrollo de la carrera.

Los organizadores señalaron que los vehículos permanecerán varias horas en el Centro Histórico, por lo que los aficionados podrán acercarse a los pilotos y conocer los automóviles participantes.

El secretario de Turismo, Reforzo Maragallo Campos, destacó que la llegada de la carrera representa también un movimiento para la actividad turística. Como ejemplo, señaló que varios hoteles del Centro Histórico reportan ocupación total durante el fin de semana relacionado con el evento.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los establecimientos que reportan alta ocupación se encuentran hoteles como Santa Rita, Jovenato, El Pollo, Quinta Real y Hotel del Minero, además de una importante presencia de medios de comunicación que darán cobertura a la competencia.

Sobre la participación de pilotos zacatecanos, el funcionario señaló que hasta el momento no existe confirmación oficial de alguno inscrito en esta edición. Explicó que el año pasado se otorgó un apoyo de 200 mil pesos, a través del Fideicomiso para la Promoción Turística de Zacatecas, a un equipo local para portar la marca del estado; para este año se ofreció nuevamente el mismo monto, pero la propuesta no fue aceptada.

Las autoridades dieron a conocer que, el piloto que buscaba conquistar su octavo triunfo quedó fuera de la pelea luego de presentar problemas mecánicos, por lo que el primer lugar quedará en disputa entre los competidores que continúan en carrera. Después del recorrido, los vehículos llegarán a Plaza de Armas, donde se realizará la premiación y concluirá la jornada.