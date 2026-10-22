Iberoamérica Busca Renovar su Visión del Patrimonio Cultural

Avanzan Hacia Nueva Definición

Especialistas de siete países se reunirán en Guadalajara para discutir el papel de las comunidades, la memoria y los saberes tradicionales en su preservación.

Por Redacción

La participación de las comunidades, la protección de las culturas vivas y los desafíos de la transformación digital serán ejes del encuentro que Guadalajara recibirá este 22 y 23 de octubre para avanzar hacia una nueva definición iberoamericana de patrimonio cultural. La sede será la Casa ITESO Clavigero, ubicada en la colonia Americana de Guadalajara.

La segunda jornada de especialistas es impulsada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Según el comunicado de los organizadores, contará con apoyo de la cooperación española y participación presencial y virtual de representantes de Chile, Cuba, El Salvador, España, México, Paraguay y Portugal.

Los trabajos de la Segunda jornada de trabajo hacia una nueva definición de patrimonio cultural desde Iberoamérica, revisarán las consultas realizadas con instituciones culturales, organizaciones civiles, especialistas y gestores patrimoniales. El propósito es identificar principios comunes que integren memoria colectiva, diversidad cultural, sostenibilidad y participación comunitaria, además de orientar futuras acciones de cooperación.

El encuentro continúa el diálogo iniciado el 2 y 3 de diciembre de 2025 en Antigua Guatemala. En aquella reunión se abordaron amenazas como el tráfico ilícito de bienes culturales, la presión urbanística y la pérdida de memoria histórica, junto con la responsabilidad compartida de gobiernos, comunidades, academia y sector privado en la protección del patrimonio.

La iniciativa responde a un acuerdo de la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, celebrada en Barcelona en septiembre de 2025, que planteó avanzar hacia una propuesta regional de actualización del concepto de patrimonio cultural.

El marco internacional ya reconoce las tradiciones, los conocimientos y las prácticas transmitidas entre generaciones como patrimonio cultural inmaterial. La discusión en Guadalajara busca actualizar esa comprensión regional y fortalecer la intervención de quienes mantienen vivo ese legado en sus territorios.