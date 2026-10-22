Paros Educativos Golpean a Comerciantes

“Está Desierto Todo”

Los paros de labores en planteles educativos de la Universidad Autónoma de Zacatecas comienzan a afectar la actividad comercial en sus alrededores, donde los negocios reportan poca afluencia de clientes y una disminución en sus ventas.

Comerciantes de la zona señalaron que la ausencia de estudiantes y personal educativo reduce considerablemente el movimiento, lo que se traduce en largas jornadas con pocos ingresos y dificultades para cubrir los gastos de sus establecimientos.

“Así estamos todo el santo día de Dios, viene uno, dos, tres, se paran; ahorita mire, la escuela está sola, está desierto todo”, expresó Eva, comerciante afectada, al describir el panorama que enfrenta ante la falta de clientes.

Por su parte, María Concepción Dávila, también comerciante, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las protestas continúen, pues aseguró que apenas habían comenzado a resentir las consecuencias de movilizaciones anteriores.

Los comerciantes reconocieron el derecho de trabajadores y estudiantes a manifestarse; sin embargo, señalaron que las afectaciones económicas también repercuten en sus familias y en la estabilidad de sus negocios.

Eva explicó que, pese a la disminución de las ventas, deben continuar pagando servicios básicos como agua y electricidad, además de cubrir la renta de los locales y los salarios de sus empleados.

Ante esta situación, los comerciantes esperan que el conflicto se resuelva a la brevedad y que las actividades educativas se normalicen, con el propósito de recuperar la afluencia de clientes y evitar que las pérdidas económicas sigan aumentando.