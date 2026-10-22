PRI y PAN Encabezan Aprobación de Gobiernos Locales: México Elige

Gubernaturas y Alcaldías

El PRI lidera entre alcaldes de capital y el PAN entre gobernadores; Morena registra el menor porcentaje en ambos comparativos por partido.

Por Redacción

Los gobiernos del PRI y del PAN obtuvieron los mayores niveles de aprobación en los comparativos por partido de México Elige correspondientes a octubre de 2026. La evaluación distingue entre gobernadores y presidentes municipales de capital, con resultados diferentes para cada ámbito.

Entre los alcaldes de capital, el PRI aparece con 56.2% de aprobación, seguido del PAN, con 55%; Movimiento Ciudadano, con 45.9%, y Morena, con 41.5%. La distancia entre el primero y el último es de 14.7 puntos porcentuales.

Las cuatro fuerzas retrocedieron respecto de septiembre. Movimiento Ciudadano presentó la mayor caída, de 6.8 puntos; el PAN perdió tres; el PRI, 2.9, y Morena, 1.4.

En la evaluación de gobernadores, el PAN registró 58.6%, prácticamente al nivel del PRI, con 58.4%. Después aparecen Movimiento Ciudadano, con 49%; el Partido Verde, con 48.9%, y Morena, con 42%.

Aunque permanece al final de este comparativo, Morena mejoró 1.4 puntos respecto del mes anterior. El PAN avanzó 1.1 y Movimiento Ciudadano, 3.7; el PRI y el Verde descendieron 5.2 puntos cada uno.

Los resultados miden aprobación de las autoridades evaluadas, no intención de voto. Además, el apartado municipal comprende capitales estatales y no representa a todos los ayuntamientos del país.

El levantamiento se realizó del 4 al 7 de octubre entre personas adultas con dispositivos móviles y presencia en Facebook o Instagram. La ficha reporta 2,248 entrevistas y un margen general de error de ±3.1 puntos porcentuales, pero no detalla el correspondiente a cada agrupación partidista; por ello, las diferencias pequeñas no permiten establecer ventajas concluyentes.