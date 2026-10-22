Propone Narro Políticas Públicas Para el Rescate Urbano de la Capital Zacatecana

Se Reúne con Vecinos del Centro Histórico

El diputado federal promueve un diálogo directo con la ciudadanía para dignificar el corazón de la capital. Garantizar el acceso al agua potable y optimizar los servicios públicos esenciales son las demandas prioritarias de las familias zacatecanas.

Con el objetivo fundamental de escuchar de primera mano las necesidades de la población y construir propuestas viables desde el territorio, el político zacatecano José Narro Céspedes sostuvo un productivo encuentro vecinal con familias del Centro Histórico de Zacatecas. Durante este intercambio ciudadano, se plantearon estrategias integrales dirigidas a devolver la dignidad, el esplendor y el desarrollo sostenible al primer cuadro de la capital del estado.

En un ambiente de apertura y colaboración, los colonos expusieron las problemáticas cotidianas que merman su calidad de vida. Como respuesta, José Narro Céspedes enfatizó la urgencia de estructurar un plan de acción gubernamental y social que atienda de forma prioritaria la regularización y mejora sustancial de los servicios públicos esenciales, tales como la recolección de residuos, el alumbrado público y la seguridad en las vialidades.

El Agua Potable: un Reto Urgente Para las Familias

Uno de los puntos de la reunión fue la crisis hídrica que afecta a la zona urbana. Los vecinos compartieron las dificultades de distribución y la intermitencia en el suministro, una situación apremiante en la cotidianidad de los hogares zacatecanos. Al respecto, el legislador delineó la necesidad de implementar proyecciones técnicas a largo plazo y gestionar inversiones efectivas en infraestructura hidráulica que permitan asegurar un abasto continuo, eficiente y equitativo para cada uno de los habitantes.

“El bienestar de las familias no puede esperar. El Centro Histórico no es solo un monumento arquitectónico para el turismo; es, ante todo, el hogar de miles de zacatecanos que merecen servicios públicos de calidad y un acceso garantizado al agua potable”, señaló José Narro Céspedes ante los colonos reunidos.

Recuperación de la Grandeza Patrimonial

A la par de las necesidades de infraestructura básica, los participantes coincidieron en que salvaguardar el valor patrimonial del Centro Histórico es clave para reactivar la economía local. El planteamiento colectivo busca que las acciones de embellecimiento urbano e inclusión social caminen de la mano, asegurando que las familias originarias no sean desplazadas y puedan beneficiarse directamente de los sectores comercial y cultural de la región.

Este ejercicio de participación ciudadana forma parte de los recorridos constantes que José Narro Céspedes realiza a ras de suelo en colonias y barrios zacatecanos. El propósito final expresado por el líder social es consolidar diagnósticos reales e integradores, nacidos desde las propuestas del pueblo, para asegurar que la transformación en la capital se traduzca en una verdadera justicia social y en una optimización palpable de la vida comunitaria. Los compromisos pactados durante la jornada sentarán las bases para dar seguimiento puntual a las demandas en los espacios institucionales correspondientes.