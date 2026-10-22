Salarios Están Garantizados en la UAZ, Aguinaldos aún no: Rector Ángel Román

Mantiene Pláticas Para Obtener Recursos Extraordinarios

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) requiere alrededor de 750 millones de pesos para cubrir sus compromisos de cierre de año, mientras que actualmente no cuenta con recursos garantizados para el pago de aguinaldos, reconoció el rector Ángel Román Gutiérrez.

El rector explicó que la universidad mantiene gestiones ante los gobiernos estatal y federal para obtener recursos extraordinarios y hacer frente a las obligaciones de fin de año. Señaló que ya se trabaja en una mesa con la Subsecretaría de Educación Superior para definir las condiciones que permitan acceder a este apoyo.

Precisó que la cifra ronda los 750 millones de pesos, aunque puede variar debido a conceptos como intereses relacionados con seguridad social.

En este contexto, confirmó que la UAZ no pagó la prima de antigüedad correspondiente a septiembre, prestación que debió cubrirse el pasado 15 de octubre, y adelantó que tampoco se contempla, por ahora, cubrir la correspondiente a octubre durante noviembre.

De acuerdo con Román Gutiérrez, el pago de la prima de antigüedad de septiembre representaba alrededor de 50 millones de pesos y afectó aproximadamente a 500 trabajadores.

El rector sostuvo que la decisión de priorizar el pago de las quincenas responde precisamente a la falta de recursos, por lo que aseguró que los salarios están “blindados” hasta diciembre.

Sin embargo, reconoció que los aguinaldos aún no cuentan con financiamiento garantizado.

“En riesgo todavía no se cuenta con el recurso para los aguinaldos, pero bueno, vamos a esperar hasta diciembre”, señaló al explicar que las gestiones continúan tanto ante el Gobierno Federal como ante el estatal.

Pide Revisar Salarios y Rechaza que Sean Excesivos

Ante los señalamientos sobre la necesidad de reducir los salarios de funcionarios universitarios para mejorar las finanzas de la institución, el rector afirmó que las percepciones de los funcionarios no han tenido aumentos durante los últimos 10 años.

Sostuvo que, además, ya se han revisado nuevamente las prestaciones y rechazó que actualmente los salarios de los funcionarios sean excesivos.

Mencionó particularmente la prima de antigüedad como una de las prestaciones históricamente cuestionadas y afirmó que cualquier persona puede consultar la información salarial de los funcionarios, incluido su propio sueldo.

Pide a Estudiantes Informarse Sobre los Paros

Sobre los paros escalonados que comenzaron en distintas unidades académicas por la falta del pago de la prima de antigüedad, el rector pidió a los estudiantes mantenerse informados y aclaró que no existe un problema con el pago de salarios.

Explicó que las movilizaciones están relacionadas con la prestación correspondiente a la prima de antigüedad y no con la suspensión de los sueldos.

También anunció que buscará reunirse con estudiantes de las distintas unidades académicas para explicarles directamente la situación financiera de la universidad.

UAZ Revisa Sistema de Pensiones Para Acceder a Recursos

Román Gutiérrez informó que una de las condiciones planteadas en las negociaciones con el Gobierno Federal es la revisión del sistema de pensiones y jubilaciones de la UAZ, proceso que, dijo, se está realizando mediante un despacho especializado.

El planteamiento deberá ser posteriormente conocido por los sindicatos y el sector laboral universitario antes de avanzar en la gestión de los recursos extraordinarios.

Respecto al posible emplazamiento a huelga del SPAUAZ, señaló que se trata de un procedimiento que el sindicato realiza cada año y que habrá que esperar el planteamiento formal para conocer sus alcances.

El rector también pidió al gobernador David Monreal Ávila mantener el respaldo a las gestiones para conseguir recursos extraordinarios. Reconoció que, aunque el mandatario ha señalado que el Gobierno del Estado no cuenta con recursos para aportar directamente, la Secretaría de Finanzas estatal ha acompañado a la universidad en las gestiones ante instancias federales.

Rector Avala Retirar Comida Chatarra de la UAZ

En otro tema, Román Gutiérrez dijo compartir la intención de retirar la comida chatarra de los planteles universitarios y señaló que, si las disposiciones correspondientes son aplicables a las universidades autónomas, la UAZ deberá acatarlas.

Incluso fue cuestionado sobre la permanencia del establecimiento Oxxo ubicado en el campus universitario, ante lo cual respondió que tendría que revisarse el convenio existente y, de tratarse de un mandato obligatorio, tendría que cumplirse.

“Quitar el refresco, quitar la comida chatarra, quitar todo lo de bolsita con sellos, es algo que está dañando bastante a nuestras juventudes”, concluyó.