Senado Avala Pagos sin Efectivo

Hacienda Decidirá en qué Sectores

La nueva ley permitirá exigir cobros digitales en determinadas actividades; aún deberán definirse las reglas y los plazos de transición.

Por Redacción

El Senado aprobó este 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que permitirá a la Secretaría de Hacienda determinar en qué sectores únicamente podrán realizarse pagos electrónicos. El proyecto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.

La legislación no elimina el efectivo en todo México ni obliga de inmediato a tiendas y comercios a rechazar billetes y monedas. Las actividades sujetas a esa restricción serán definidas posteriormente, junto con sus condiciones y tiempos de adaptación.

Entre las opciones contempladas están tarjetas, transferencias, domiciliaciones y códigos QR. Las dependencias federales, estatales y municipales también deberán habilitar mecanismos para recibir pagos digitales.

Después de la entrada en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los primeros sectores. Las autoridades correspondientes dispondrán de otros 15 días hábiles para emitir las reglas. Estos plazos son para las autoridades y no significan que todos los negocios deban abandonar el efectivo en ese periodo. Ante contingencias que impidan cobrar electrónicamente, se permitirá temporalmente recibir efectivo o cheque.

El PAN cuestionó los posibles costos para pequeños comerciantes y pidió garantizar conectividad y comisiones cero para microempresas.

El cambio plantea un desafío considerable: según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 85.2% de la población de 18 a 70 años utilizaba efectivo como medio de pago más frecuente para compras de hasta 500 pesos.